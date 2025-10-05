Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados La Agencia Estatal de Meteorología actualiza sus pronósticos para los próximos días

El anticiclón que reina estos días sobre la Península se está haciendo notar. Y de qué forma. El llamado 'veranillo de San Miguel' ha hecho acto de presencia. Para muestra, las temperaturas registradas durante este fin de semana en Andalucía.

En las últimas horas varias provincias han estado por encima de los 30ºC (como por ejemplo, Badajoz con 32ºC, Córdoba con 31ºC o Huelva con 30ºC), mientras que Sevilla ha alcanzado la máxima del país, con 34 grados. Ahí es nada.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología ya pronostica, a medio plazo, que el tiempo va a cambiar de forma radical en todo el país. Y el sur no va a ser una excepción. Todo lo contrario. La Aemet, de hecho, ha fijado un día como clave.

Hablamos del viernes, donde por ejemplo en Granada ya hay pronósticos de lluvia, esto es, del 65%, con una notable bajada de las temperaturas máximas, que se verán mermada de los 32 grados del jueves a los 23 del viernes, siempre según los vaticinios de los meteorólogos.

En el resto de provincias, la situación, atendiendo a esos pronósticos, sería la siguiente: en Jaén hay un 55% de probabilidades de lluvia y máximas de 24 grados; en Córdoba un 40% de opciones de precipitaciones y 28 grados de máxima: 65% y 26 grados de tope para Almería; mismos registros para Málaga; en el caso de Huelva solo un 35% de opciones de lluvia y 55% de opciones de lluvia con 26 grados de máxima en Cádiz. Por último, Sevilla es la única provincia donde no hay indicios de agua para el viernes y la más calurosa al mismo tiempo: 31 grados previstos.