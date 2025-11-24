Granada licita la reparación del muro del Cuarto Real

El Ayuntamiento de Granada ha licitado el contrato para la reparación del muro del Cuarto Real de Santo Domingo. Tras varios años de intentos infructuosos, ... el Consistorio ha conseguido finalmente luz verde de Cultura para llevar a cabo una intervención que pretende poner a punto una construcción que data del siglo XVI.

Situado en el lateral de la vieja almunia que da a la Cuesta de Aixa, el muro presenta numerosas patologías que no han sido solventadas a pesar de las diferentes acciones que se han realizado en las últimas dos décadas. El lienzo, compuesto de mampostería, conglomerado y ladrillo, presenta problemas de estabilidad en uno de sus tramos que se han podido comprobar por el desplazamiento de materiales en la zona ajardinada del Cuarto Real.

Sin embargo, como refieren desde Urbanismo, el mayor problema está en la desaparición del mortero de unión y la pérdida de parte de la fábrica. Es esta situación la que ha llevado al Ayuntamiento a promover la restauración del muro como parte de las actuaciones integradas en el Plan Alhambra, que financia la Junta de Andalucía con fondos del monumento.

En este caso, la intervención, que sale a licitación con un presupuesto de 199.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, prevé la limpieza y consolidación del muro, así como la reposición de los materiales perdidos con morteros y piedras de las mismas características. Además, se ubicarán anclajes internos que favorecerán la estabilización de la pared, que sostiene las zonas verdes de la entrada del recinto.

Urbanismo va a aprovechar también para reparar parte del suelo cercano con el objetivo de favorecer la dispersión del agua de lluvia hacia el centro de la calle y evitar que se embolse junto al muro y la torre que sostiene el Cuarto Real.

El concejal Enrique Catalina, en declaraciones a IDEAL, ha celebrado una licitación que va a permitir recuperar el tramo de la Cuesta de Aixa, una actuación «que es el resultado de un trabajo muy minucioso por parte de la subdirección de Arquitectura de Urbanismo y de Cultura». «Con estas reparaciones damos arreglo a una zona muy emblemática de la ciudad gracias a las aportaciones del Plan Alhambra, un programa que ha motivado y provocado que esta acción se pueda cerrar», ha añadido.