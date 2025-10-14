Granada licita las obras del futuro centro demostrador de IA

El Ayuntamiento de Granada ha sacado a licitación las obras de reforma interior del nuevo centro demostrador de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica, más conocido ... como iQuantum. Con una inversión de alrededor de 372.398 euros, la actuación tiene como objetivo la adaptación de la nave de Automovilismo para que sea sede de la nueva entidad.

El edificio, que se encuentra en la confluencia de la calle Halcón con Camino de Ronda, es en la actualidad empleado por la asociación de vecinos del barrio, que tiene allí dependencias propias. La intención del gobierno municipal es que el inmueble aloje al nuevo ente al tiempo que mantiene el uso por parte del colectivo.

Como contó IDEAL en julio pasado, la junta de gobierno local ya aprobó una modificación de crédito de 500.000 euros con los que financiar una obra que permitirá poner en marcha el iQuantum, un espacio digital abierto a las empresas para que puedan experimentar los desarrollos tecnológicos que realicen a fin de adaptar y mejorar los servicios con el empleo de ciencias disruptivas como la IA. Se trata de una de las apuestas municipales para afianzar a Granada como capital tecnológica del sur de España.

De acuerdo al expediente, el proyecto pretende adaptar buena parte de la planta del edificio en una gran sala multiusos donde las compañías podrán probar y exponer sus aplicaciones. Este espacio se erigirá como un nuevo volumen dentro del inmueble. Para ello, se llevará a cabo un cerramiento perimetral y se ejecutará lo que denominan «una nueva caja tecnológica» que será el espacio que ocupen las colaboradoras de iQuantum, un área de trabajo que respetará la volumetría y composición original de la nave.

Uno de los elementos de mayor interés arquitectónico del proyecto de obras es el deseo de afianzar una continuidad visual entre los espacios. Para lograrlo, se adaptarán también las estancias que ocupan en estos momentos la asociación de vecinos de Beiro. En este sentido, se ampliará el mismo material que en la sala multiusos, un acero cepillado que pretende «hacer partícipe del espacio también a los integrantes de la comunidad de vecinos». Al margen, el proyecto prevé también la configuración de otras estancias, como un almacén de materiales, un cuarto de instalaciones y un 'hall'. Las obras adaptarán también el exterior, donde se creará una nueva zona de acceso que se empleará como 'lobby' para los eventos que se organicen.