Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Granada licita las obras del futuro centro demostrador de IA

Con una inversión de 372.398 euros, los trabajos tienen como objetivo la adaptación de la nave de Automovilismo para que sea sede de la nueva entidad

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 15:56

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha sacado a licitación las obras de reforma interior del nuevo centro demostrador de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica, más conocido ... como iQuantum. Con una inversión de alrededor de 372.398 euros, la actuación tiene como objetivo la adaptación de la nave de Automovilismo para que sea sede de la nueva entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  3. 3

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  4. 4 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  5. 5

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  6. 6

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  7. 7 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  8. 8

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año
  9. 9 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  10. 10 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada licita las obras del futuro centro demostrador de IA

Granada licita las obras del futuro centro demostrador de IA