La alcaldesa de la ciudad ha visitado hoy el colegio Gallego Burín. IDEAL

Granada invierte 168.000 euros en obras de mejora en colegios para el próximo curso

Se han realizado 304 actuaciones en once colegios

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:21

La ciudad ha invertido 168.000 euros a obras de mejora en colegios de cara al próximo curso que se inicia en unos días. La ... alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado esta mañana, durante su visita al Colegio Gallego Burín, la importancia que tiene para el ayuntamiento trabajar para mejorar estos centros. En concreto, a través de la concejalía de Mantenimiento se han realizado 304 actuaciones de conservación en once colegios.

