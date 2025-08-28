Granada invierte 168.000 euros en obras de mejora en colegios para el próximo curso

La ciudad ha invertido 168.000 euros a obras de mejora en colegios de cara al próximo curso que se inicia en unos días. La ... alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado esta mañana, durante su visita al Colegio Gallego Burín, la importancia que tiene para el ayuntamiento trabajar para mejorar estos centros. En concreto, a través de la concejalía de Mantenimiento se han realizado 304 actuaciones de conservación en once colegios.

Los trabajos se han desarrollado entre junio y agosto, garantizando que los centros estén plenamente operativos antes de la llegada de los alumnos y las actuaciones han abarcado desde la puesta a punto de patios y zonas verdes hasta reparaciones estructurales y de seguridad, la mejora de sistemas de fontanería y carpintería, la renovación de aulas con pintura y la revisión de persianas y cristalería.

Dentro de este plan, que incluye más de 300 intervenciones, destacan la pintura integral de colegios como Fuentenueva, Alcazaba, Eugenia de Montijo, Gallego Burín, Juan Ramón Jiménez, Sierra Elvira y Sierra Nevada; la reparación de solerías y mejora de espacios en el colegio Fuentenueva; la construcción de nuevos baños y habilitación de salas en el colegio San José; y el pulido de suelos en los centros Tierno Galván y Virgen de Fátima. Estas intervenciones se suman a otras de menor escala, pero igualmente necesarias, que refuerzan la seguridad, la accesibilidad y la habitabilidad de los edificios escolares.

El centro Gallego Burín, en el que ha estado hoy la alcaldesa, ha sido uno de los centros que más mejoras ha experimentado este verano. Destacan la renovación de la pintura interior, con una inversión de 16.654 euros, la instalación y sustitución de 45 grifos temporizados para mejorar la eficiencia en el consumo de agua y una revisión integral de cerrajería, carpintería y persianas que ha reforzado la seguridad y accesibilidad del centro. También se han realizado trabajos de jardinería para la puesta a punto del sistema de riego y la eliminación de hierbas secas y se han plantado cinco nuevos árboles.

La alcaldesa ha señalado que estos trabajos son una muestra del compromiso del Consistorio con la educación.