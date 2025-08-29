Granada invertirá 1,3 millones de euros en mejoras en Pintor López Mezquita, Gregorio Espín y avenida de Andalucía
Está previsto que las obras se liciten en la primavera de 2026
Granada
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:06
El Ayuntamiento invertirá 1,3 millones de euros en el arreglo de tres calles de la ciudad. Serán Pintor López Mezquita, Gregorio Espín y la ... avenida Andalucía. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, que ha indicado que estas actuaciones forman parte del plan de obras del Ayuntamiento y el plan de embellecimiento de plazas, parques y jardines.
Saavedra ha precisado que se destinarán más de 824.000 euros a las actuaciones en Pintor López de Mezquita y Gregorio Espín, que seguirán la línea del Consistorio, de hacer estas vías más amables y con más espacio verde. El objetivo principal será la remodelación de estas calles, que serán fundamentalmente peatonales, permitiendo solo el acceso rodado a garajes. Además, habrá renovación de las redes de saneamiento, así como mejora del alumbrado público y renovación de mobiliario urbano. La intervención también llevará aparejada la instalación de una zona de juegos infantiles y la plantación de nuevos árboles.
La otra intervención será en la avenida de Andalucía y tiene como principal objetivo la mejora de zonas verdes. La inversión en este caso ascenderá a más de 560.000 euros y consistirá en crear zonas verdes atravesadas por caminos de pavimento blando para paseo, un circuito para correr. También habrá un circuito de calistenia y área de juegos infantiles.
Está previsto que las obras salgan a licitación para la próxima primavera y el plazo de ejecución será de siete meses para las primeras dos actuaciones y de cuatro para la segunda.
