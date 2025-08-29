Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las nuevas actuaciones forman parte del plan de obras, como la intervención que se están realizando en San Antón. Ideal

Granada invertirá 1,3 millones de euros en mejoras en Pintor López Mezquita, Gregorio Espín y avenida de Andalucía

Está previsto que las obras se liciten en la primavera de 2026

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:06

El Ayuntamiento invertirá 1,3 millones de euros en el arreglo de tres calles de la ciudad. Serán Pintor López Mezquita, Gregorio Espín y la ... avenida Andalucía. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, que ha indicado que estas actuaciones forman parte del plan de obras del Ayuntamiento y el plan de embellecimiento de plazas, parques y jardines.

