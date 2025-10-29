Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Ramón Ferreira ha sido el encargado de presentar esta iniciativa junto a la catedrática de la Universidad de Granada (UGR) y coordinadora de la Alianza Arqus, Dorothy Kelly.

Granada inaugura las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales con representantes de Breslavia, Lovaina, Graz y Victoria

El concejal de Cultura y Turismo de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha subrayado la importancia de estas jornadas «para situar a Granada en el centro del debate cultural europeo y consolidar una candidatura que se construye desde la cooperación, el conocimiento compartido y la participación ciudadana»

Europa Press

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:21

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha inaugurado este miércoles las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales, un espacio de reflexión y aprendizaje compartido en torno al papel ... de la cultura como motor de cohesión y desarrollo, que reúne a responsables políticos, técnicos y expertos de distintas capitales europeas de la cultura, como Breslavia (Polonia, 2016), Graz (Austria, 2003) y Lovaina (Bélgica, 2030), así como a representantes de Victoria (Malta), también candidata al título en 2031.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  6. 6 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  7. 7 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  8. 8

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  9. 9 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  10. 10

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada inaugura las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales con representantes de Breslavia, Lovaina, Graz y Victoria

Granada inaugura las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales con representantes de Breslavia, Lovaina, Graz y Victoria