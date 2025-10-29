Granada inaugura las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales con representantes de Breslavia, Lovaina, Graz y Victoria

El Ayuntamiento de Granada ha inaugurado este miércoles las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales, un espacio de reflexión y aprendizaje compartido en torno al papel ... de la cultura como motor de cohesión y desarrollo, que reúne a responsables políticos, técnicos y expertos de distintas capitales europeas de la cultura, como Breslavia (Polonia, 2016), Graz (Austria, 2003) y Lovaina (Bélgica, 2030), así como a representantes de Victoria (Malta), también candidata al título en 2031.

El concejal de Cultura y Turismo de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa junto a la catedrática de la Universidad de Granada (UGR) y coordinadora de la Alianza Arqus, Dorothy Kelly.

En su intervención, Ferreira ha subrayado la importancia de estas jornadas «para situar a Granada en el centro del debate cultural europeo y consolidar una candidatura que se construye desde la cooperación, el conocimiento compartido y la participación ciudadana».

«Granada quiere ser un punto de encuentro entre culturas, una ciudad que inspire, aprenda y lidere desde la fuerza transformadora de la cultura», ha señalado el concejal. «Nuestra aspiración es obtener el reconocimiento de Capital Europea de la Cultura 2031, además para que sirve como eje vertebrador cultura duradero, con una Granada más abierta, inclusiva y creativa, donde la cultura esté en el corazón de la vida urbana y en la estrategia de desarrollo económico y social».

Las jornadas, organizadas por el Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura, cuentan con sesiones técnicas por la mañana en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento y encuentros abiertos al público por la tarde en el Centro Federico García Lorca. El programa incluye mesas redondas, conferencias y diálogos con los responsables de las ciudades invitadas, que compartirán sus experiencias en la organización y gestión de sus respectivas capitalidades culturales.

La sesión inaugural incluye una mesa redonda con representantes de Breslavia, ciudad que fue Capital Europea de la Cultura en 2016. Participan Dominika Kawalerowicz y la doctora Kamila Kamiñska, de la Universidad de Breslavia, moderadas por Pilar Tassara y Dorothy Kelly, del equipo técnico de Granada 2031. Hoy 29 de octubre a las 18,00 horas y en las siguientes ediciones se contará con la participación de las ciudades de Lovaina, Graz y Victoria.

Estas jornadas se enmarcan en la estrategia de internacionalización de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando su dimensión europea y su compromiso con la cooperación transnacional. Además, buscan «identificar buenas prácticas e iniciativas que integren la cultura en las políticas urbanas, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la participación ciudadana como ejes fundamentales del proyecto», según ha indicado el Ayuntamiento granadino en una nota.

La candidatura para 2031 «es una oportunidad para transformar nuestra ciudad», ha concluido Ferreira. «Estos encuentros son una invitación a soñar juntos y a aprender de quienes ya recorrieron este camino, para que el futuro de Granada sea también el futuro de la cultura europea».