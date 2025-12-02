Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada impulsa un proyecto pionero de reutilización de aguas regeneradas para reforzar la seguridad hídrica de la Vega

Ayuntamiento, EMASAGRA y comunidades de regantes firman un convenio para impulsar en Granada uno de los proyectos hídricos más relevantes de los últimos años

IDEAL

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:32

Comenta

El Ayuntamiento de Granada, la empresa municipal EMASAGRA y las Comunidades de Regantes del sistema Canales-Quéntar han firmado un Convenio que permitirá desarrollar en ... la ciudad un proyecto hídrico clave basado en la producción y reutilización de aguas regeneradas procedentes de la Biofactoría Sur y de la EDAR Los Vados. Este acuerdo impulsa la transformación del actual modelo de gestión del agua hacia uno plenamente alineado con la economía circular y con las políticas europeas, nacionales y autonómicas en materia de sostenibilidad y recursos no convencionales.

