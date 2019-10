Tensa comisión municipal a cuenta de 'Granada Human Tech' y los programas de empleo Ciudadanos y PSOE protagonizan una sesión en la que se han cruzado reproches por los cursos de formación PABLO RODRÍGUEZ Granada Martes, 15 octubre 2019, 13:23

La mañana más fría de lo que va de mandato acabó convirtiéndose en la más caliente. Todo a cuenta de Granada Human Tech y Granada Enclave de empleo, dos de los temas que en los últimos días planean sobre la actualidad municipal y en los que están chocando gobierno y oposición. Los ediles Ana Muñoz y Francisco Herrera, del PSOE, y Manuel Olivares, de Ciudadanos, protagonizaron una tensa comisión que acabó de forma abrupta, con concejales reclamando la palabra de pie y acusaciones cruzadas.

La sesión, vinculada a las áreas de Empleo, Emprendimiento, Innovación, Comercio, Turismo y Smart City, había comenzado a las 9 con la participación de representantes de todos los grupos: Mónica Rodriguez por Vox, Elisa Cabrerizo por Podemos IU, Francisco Herrera, Ana Muñoz y Raquel Ruz por el PSOE, César Díaz y Francisco Fuentes por el PP y José Antonio Huertas y Manuel Olivares por Ciudadanos.

En el orden del día, tres puntos con cuestiones como el convenio con Magtel para la formación de instalacion de fibra, la nueva programación del centro de iniciativas empresariales y el informe del proyecto Granada Enclave de empleo, uno de los programas impulsados por el anterior equipo de gobierno con fondos europeos y que contempla el desarrollo de 113 cursos de formación. Todo marchaba con la calma habitual de este tipo de sesiones hasta que se atendió precisamente ese último punto. Olivares, que presidía la sesión, dio paso a una técnica del área de Empleo que desgranó las conclusiones de un informe que pone en cuestión el desarrollo del proyecto.

Según los datos aportados, la senda financiera del proyecto tan sólo se había cubierto al 5% tras el cambio de gobierno cuando debía ir por el 20%. Por otra parte, de los 113 cursos, un tercio de los itinerarios no congregó el número de alumnos necesario -alrededor de quince- para su celebración por lo que valoración de los técnicos es que hay especialidades aún por poner en marcha «que por su naturaleza no van a tener más de 15 alumnos». La conclusión final, que el proyecto «está sobredimensionado», y la consecuencia, la modificación del programa para evitar un agujero de siete millones de euros según el equipo de gobierno, terminó de agitar las ascuas.

Muñoz, que en el anterior mandato había impulsado el programa, acusó al responsable de Empleo de ocultar su «incompetencia» para gestionar las ayudas detrás del informe y dejó entrever que la decisión de cambiar el programa era una cuestión «política». La edil aseguró que no se trataba de un proyecto sobredimensionado sino «muy ambicioso» e invitó al concejal a gestionarlo en colaboración con entidades de la ciudad «aunque no sea un proyecto suyo».

Olivares rechazó las acusaciones de la socialista sobre su «incapacidad» de gestión y aludió a los problemas judiciales del PSOE andaluz con los cursos de formación al asegurar que «nadie tiene la experiencia» de los socialistas en la cuestión «especialmente en Andalucía», una mención que enervó a los tres ediles del grupo socialista.

El responsable de Empleo continuó insistiendo en el posible perjuicio económico que el desarrollo del proyecto podía causar al Ayuntamiento y reiteró que su decisión era «técnica y no politica». «Me he reunido con Intervención y me advierte de que hay que poner siete millones que el Consistorio no tiene; lo fácil es decir incapacidad de gestión pero prefiero que se me catalogue de ser incapaz de gestionar unos fondos a encontrarnos un agujero de siete millones en las arcas», dijo.

Muñoz tomó nuevamente la palabra e invitó al edil a que fuera más explícito en sus alusiones a los cursos de formación y pidió que quedara por escrito la «acusación» que, a su juicio, había realizado Olivares. La concejala, muy enfadada, volvió a cuestionar las conclusiones del informe y recordó que el mismo programa se estaba desarrollando «con éxito» en la Diputacion. «Me gustaría saber qué difusión se está haciendo», reprochó la socialista antes de señalar de nuevo al edil de Ciudadanos por no tener «voluntad política» para sacar el proyecto.

La respuesta de Olivares, también muy tenso, fue exigirle disculpas por poner en duda a los técnicos del Ayuntamiento y reiterar su intención de modificar el proyecto ante las conclusiones de los funcionarios para no perjudicar a las arcas municipales.

Cerrado el debate, el ambiente volvió a enconarse en los ruegos y preguntas. El concejal socialista Francisco Herrera trajo a colación la respuesta del equipo de gobierno a su pregunta sobre Granada Human Tech, en la que de forma escueta se aludía a un «concepto». El edil reiteró su petición, «saber qué es Granada Human Tech», a lo que Olivares contestó con las mismas palabras que Muñoz había usado minutos antes para calificar Granada en clave de empleo, «es un proyecto muy ambicioso». Además, le invitó a formular la pregunta en la comisión que toca, «no en esta».

Herrera, sin turno de palabra, recordó que la comisión englobaba también la concejalía de Smart City, que desarrolla el programa, y ambos concejales se enzarzaron a cuenta del turno de palabra, provocando las quejas del resto del grupo socialista que consideraba que no se estaba atendiendo a sus derechos. Entre malas caras, reproches y una evidente tensión, Olivares dio por cerrada la sesión, lo que no acabó con la trifulca. Los tres ediles mantuvieron un tenso Intercambio de palabras con alusiones cruzadas -«eres un gallito», le espetó Muñoz al concejal, que a su vez la acusó de tener «poca educación»- mientras el resto de representantes y funcionarios asistían atónitos al final de la comisión más caliente del mandato.