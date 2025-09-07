Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén, junto a los chicos de la residencia en Honduras Ideal

De Granada a Honduras con la vocación como equipaje

Rubén Vallejo, estudiante de la UGR, participa en un voluntariado con la Fundación Acoes

Leticia M. Cano

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:02

Nunca quiso crearse expectativas. Su único propósito era dejarse sorprender por aquello que encontrara al otro lado del océano. Y lo que menos imaginaba era ... que, apenas 24 horas después de aterrizar, la vida ya le tenía preparados otros planes. No había tenido tiempo ni de deshacer la maleta cuando una camioneta lo esperaba en la puerta para emprender un viaje inesperado. Esta vez viajaría dentro, porque de haber ido en la parte trasera, como ya lo había hecho desde el aeropuerto, las curvas de la carretera, el terreno y su falta de experiencia en aquel lugar lo habrían sacudido hasta el aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

