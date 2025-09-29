Granada firma el nuevo contrato de limpieza: FCC arrancará sus trabajos en octubre La alcaldesa Marifrán Carazo subraya que «por fin la ciudad va a contar con un contrato acorde a sus necesidades: hoy damos un paso de gigante para que nuestra ciudad esté más limpia y cuidada, se va a notar un gran cambio en el que todos debemos cooperar»

Un operario del Ayuntamiento limpia unos contenedores en las calles de Granada.

El Ayuntamiento de Granada firma el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Ayuntamiento de Granada haya inadmitido el último recurso que quedaba pendiente para la firma de este acuerdo, que se materializará hoy mismo para que la empresa adjudicataria, FCC Medio Ambiente S.A.U, pueda comenzar a prestar sus servicios desde el próximo miércoles 1 de octubre, desatacando la situación desde 2020.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha celebrado la finalización del proceso y la puesta en marcha la misma semana que viene del «mayor contrato público del Ayuntamiento de los últimos años». Valorado en 745 millones de euros y con una duración de 15 años, el acuerdo «desbloquea una situación estancada desde 2020» y marcará el «inicio de una nueva etapa basada en la modernización, la sostenibilidad y la calidad del servicio urbano».

Marifrán Carazo, ha subrayado que «por fin la ciudad va a contar con un contrato acorde a sus necesidades: hoy damos un paso de gigante para que nuestra ciudad esté más limpia y cuidada, se va a notar un gran cambio en el que todos debemos cooperar»

Según ha detallado la alcaldesa, tras la inadmisión del último recurso -interpuesto por la actual empresa concesionaria del servicio, PreZero- y una vez presentados todos los documentos necesarios por parte de la nueva adjudicataria, se procederá a formalización del contrato, que contempla un periodo transitorio de 3 meses para la organización de los servicios conforme los aspectos de la oferta presentada. «Al finalizar este periodo, FCC deberá disponer de todos los vehículos, maquinaria, elementos de contenerización, materiales e instalaciones que haya definido en su oferta en perfecto estado de uso y funcionamiento y con la adecuación de su imagen», ha expuesto.

Asimismo, la regidora ha resaltado la «esencial adaptación a las nuevas necesidades de la ciudad que plantea este nuevo contrato que viene a sustituir a un contrato con más de 50 años de antigüedad, que no alcanzaba las necesidades de nuestra ciudad debido a su crecimiento».

Marifrán Carazo ha incidido en que «este nuevo contrato nos va a permitir comenzar el nuevo modelo de limpieza que queremos para Granada, ajustado a la realidad, una ciudad más cuidada, limpia y sostenible, adaptada a sus necesidades actuales, como el crecimiento urbano, la afluencia turística y los eventos culturales».

Un contrato pionero de 745 millones de euros

El Ayuntamiento de Granada ha desbloqueado la entrada del nuevo contrato de limpieza de la ciudad que apuesta por la modernización tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia en el mantenimiento del espacio público.

La iniciativa incluye la creación de dos brigadas especializadas en la limpieza de pintadas vandálicas, operativas de forma continuada, y un refuerzo en la limpieza intensiva con 30 jornadas extra de fregado, 45 de brigadas generales y 25 de limpieza con agua caliente a presión.

El contrato también contempla la incorporación de cuatro educadores ambientales que desarrollarán campañas de concienciación ciudadana y actividades formativas en colegios para prevenir el vandalismo y fomentar el respeto al entorno urbano. Además, se garantiza el uso exclusivo de vehículos de limpieza y recogida impulsados por gas natural renovable, contribuyendo así a la reducción de emisiones contaminantes.

Inversiones destacadas

El acuerdo incluye una inversión adicional de 71,7 millones de euros destinada a la modernización del parque móvil, infraestructuras logísticas y equipamientos. Entre las principales partidas se encuentran:

-Recogida y transporte de residuos (33,5 M€):

-Nueva nave en Juncaril (4,97 M€).

-Implantación de contenedores encastrados y adaptación de soterrados (2,05 M€).

-Sistema de repostaje con energía verde (981.800 €).

-Renovación de vehículos (más de 19 M€ en total).

-Adquisición de contenedores (5,6 M€, de los cuales 3,1 M€ corresponden al primer año).

Limpieza viaria

-Nueva nave en el Polígono Florío (1,75 M€).

-Sistema de suministro de agua (70.500 €).

-Modernización de bases en Almunia, García Lorca, Albaycín y Zona Norte.

-Renovación de la flota (33,4 M€ en total).

-Instalación de nuevas papeleras (2 M€).