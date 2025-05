Granada exige mejoras ferroviarias ya, sin esperar al fin de la variante de Loja

En junio de 2027, si se cumplen los plazos de adjudicación, la movilidad ferroviaria de Granada dará un salto con la culminación de la variante ... de Loja. Es, junto al proyecto de integración de las vías en la ciudad, la infraestructura con la que Granada podrá romper su estancamiento ferroviario. Es el futuro, pero también en el presente hay margen de mejora. La vía única entre Granada y Antequera, con la mitad de capacidad de las que llegan al resto de capitales andaluzas, da poco margen de maniobra pero, como revelaba IDEAL esta semana, los informes técnicos apuntan a que, en las actuales circunstancias, incluso con este AVE de alas cortas, se puede ganar al menos una frecuencia más. También hay mucho margen para reorganizar servicios y que sean más rápidos y más competitivos.

Y tanto administraciones como empresarios y sindicatos están de acuerdo en que Granada no debe conformarse, en que estas mejoras hay que pelearlas. Es el mensaje claro que lanzaban ayer después de que IDEAL interpelara a la sociedad granadina con una nueva información que pone de manifiesto cómo se agranda la brecha entre la oferta ferroviaria de la capital de la Alhambra y el resto de ciudades AVE andaluzas, que ganan trenes, con los refuerzos veraniegos y mejoras, mientras Granada sigue en el mismo punto. Al hilo del debate abierto por IDEAL, las administraciones gobernadas por PSOE y PP volvieron a cruzar reproches, pero de fondo subyace una idea común: hay que seguir peleando.

Gerardo Cuerva Pte. CGE y Cámara Granada «Necesitamos trenes más rápidos y más competitivos»

Para la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada, el persistente desequilibrio entre la oferta ferroviaria de Granada y del resto de las capitales andaluzas es fruto de «una infraestructura deficiente» y de un trayecto que sigue siendo «poco competitivo». «En Granada no podremos aspirar a que se implanten nuevas operadoras mientras tengamos una red sin capacidad y con un trazado que impide de facto la Alta Velocidad», indican desde las entidades empresariales, lamentando que en Granada todo lo que tiene que ver con el tren siempre llegue «mal y tarde». CGE y Cámara recuerdan que, en 2023, cuando presentaron el informe sobre el sistema de conexiones de Granada, ya expusieron este problema. «En dos años el mapa ferroviario de Granada apenas ha cambiado», y el horizonte temporal para que se produzcan mejoras sustanciales sigue estando demasiado lejos. Como el presidente de los empresarios granadinos, Gerardo Cuerva, ya trasladó por carta hace unos meses al entonces presidente de Renfe, Raúl Blanco, «necesitamos trenes de Alta Velocidad más rápidos, con menos paradas intermedias y con un número de frecuencias que nos acerque a la oferta de otras capitales andaluzas». «Estas tienen que seguir siendo las reivindicaciones de Granada», aseguran desde la CGE y Cámara, que se han puesto a disposición de Renfe para realizar «un análisis de la demanda real» del AVE que permita cubrir las necesidades empresariales y turísticas de Granada.

Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada «Reclamaré cuantas veces haga falta»

Para la alcaldesa de Granada, el déficit de conexiones ferroviarias es «una asignatura pendiente que tenemos que abordar juntos». «Yo agradezco al diario IDEAL su implicación con este asunto porque creo que juntos somos más fuertes reclamando igualdad respecto a otros territorios y otras ciudades, no pedimos nada más. Y en igualdad es también contar con conexiones directas como tienen otras ciudades, que acorta el tiempo de viaje. Por lo tanto, es una reclamación que tenemos que seguir haciendo. No se nos contenta adelantando un servicio, el AVE madrugador, y llegar antes a Madrid. Bienvenido sea, pero eso no da respuesta a la reclamación de tener una conexión directa o más de una al día como cuentan otras ciudades, de dar velocidad, agilidad, a la ejecución de la variante de Loja que es absolutamente necesaria para acortar el tiempo de viaje y mejorar los servicios», esgrime.

Tras analizar la información de IDEAL que ponía de manifiesto la diferencia con otras ciudades, Carazo recordó que esa desventaja «no solo distancia a la ciudad de Granada de otras ciudades sino que resta competitividad». «El trabajo que estamos haciendo el conjunto de la ciudad está siendo muy importante por fortalecer nuestra economía y necesitamos que venga acompañado de mejora de conexiones para favorecer la competitividad. Sigo comprometida con ese objetivo, lo reclamaré cuantas veces haga falta», aseveró.

José Antonio Montilla Subdelegado del Gobierno en Granada «La desventaja tiene un origen: el Gobierno del PP»

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, coincide en que la provincia se encuentra en una situación de desventaja, como se infiere del análisis de las conexiones ferroviarias que tiene Granada, frente a las que disfrutan en otras capitales andaluzas como Málaga, Sevilla o Córdoba. «Granada sufre los años de abandono de las conexiones ferroviarias de cuando gobernaba el PP. Recordemos que estuvimos más de tres años sin tren, con todo abandonado. A partir del año 2018, todo ha cambiado, pero son estructuras complejas que tardan en hacerse», apunta Montilla, en alusión al recorte que sufrió el proyecto del AVE tras el estallido de la burbuja y la crisis económica.

Defiende el subdelegado del Gobierno que «a partir del año 2018, todo ha cambiado, pero son estructuras complejas que tardan en hacerse», apunta. «La Variante de Loja que no se pensaba hacer, tiene todos sus tramos licitados. La doble vía, que se dejó abandonada, no se pensaba hacer entre Archidona y Granada,con lo cual es imposible meter más frecuencias, y ya se va a hacer y está en estudio. E incluso la integración del tren en la ciudad».

Para Montilla, el momento de desventaja tiene «un origen claro, que era la voluntad política del Gobierno del PP, de dejar a Granada prácticamente aislada en materia ferroviaria; eso sin duda ha cambiado con los gobiernos de Pedro Sánchez».

Montilla apunta que «estamos haciendo inversiones millonarias para revertir esta situación; esperemos que en pocos años, si sigue todo así, estaremos en condiciones de ser realmente competitivos en materia ferroviaria».

Rocío Díaz Consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía «Hay margen de maniobra para incorporar más frecuencias»

«La Junta siempre ha reclamado para Granada un AVE de primera. Lleva años solicitando que haya mejores horarios, más servicios y más competitivos. Sin embargo, lo único que se ha hecho ha sido adelantar horarios, sin aumentar la oferta», valora la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la Junta, Rocío Díaz. En su opinión, para que el AVE a Madrid sea realmente competitivo, el Ministerio de Transportes debe acelerar la obra de la Variante de Loja, «que va muy retrasada. Y, con los ritmos actuales, es poco probable que esté en 2030, como ha exigido Europa».

«Pero, mientras llegan estas mejoras que reclamamos en la red ferroviaria, creemos que hay margen de maniobra para que Renfe incorpore más frecuencias que atiendan las necesidades de los granadinos», insistió.

Francisco Rodríguez Presidente de la Diputación provincial «Echo en falta el apoyo de otros partidos para reivindicar»

El presidente de la Diputación defendió ayer que la provincia necesita aumentar las frecuencias de manera inmediata ya que «no es de recibo este agravio comparativo».

«Pero llegados a esta realidad que hoy desvela IDEAL hay que preguntarse ¿qué ha hecho Granada y los granadinos para sufrir esta dejadez y abandono por parte del Gobierno central? Los ciudadanos de toda la provincia hablaron alto y claro en la campaña de recogida de firmas. Son miles los granadinos que cada semana sufren esta falta de frecuencias. Y se cuentan por miles también los que quieren visitar la provincia y se encuentran con esta situación que merma los intereses de Granada en relación a provincias vecinas», esgrimió.

«Me reitero, no es de recibo, y echo en falta el apoyo de otros grupos políticos para reivindicar lo que es justo para Granada porque este agravio comparativo no beneficia a nadie y es necesario la unidad de todos para hacer justicia ferroviaria con la provincial.

Daniel Mesa Secretario general de CC OO «Hay que enmedar lo antes posible la chapuza de Rajoy»

El secretario general de CC OO, Daniel Mesa, también se remonta al origen del AVE para explicar la situación actual que sufre Granada. «Es necesario enmendar lo antes posible la chapuza de AVE diseñado por el Gobierno de Rajoy con una sola vía que impide una circulación normal de trenes. Lo barato sale caro para la ciudadanía granadina una década después», lamenta. Por ello, CCOO pide apurar las franjas horarias disponibles para incluir una nueva línea que den calidad al servicio, pero principalmente sensibilidad con el precio del billete. «El transporte público debe ser asequible para los trabajadores y las trabajadoras. Toda Granada pidió en su momento la doble vía y fue ignorada impidiendo la implantación de otros operadores, por tanto es la propia administración, aunque ya de otro signo político, la que debe asumir los costes del despropósito abaratando el billete de tren», sentenció.

Luis Miguel Gutiérrez Secretario UGT Granada «Si Granada no lo reivindica, no lo conseguirá»

También el secretario de UGT Granada tiene claro que no se puede bajar la bandera de la reivindicación de mejoras ferroviarias porque las diferencias con el resto de capitales andaluzas, «que no se justifica ni siquiera con la diferencia de número de habitantes respecto a Granada».

«Revindicamos además que el transporte público funcione a la salida de los trenes tempraneros que han puesto para Madrid, ya que su ausencia causa dificultad a los pasajeros para llegar a la estación, cuando el tren sale a las seis de la mañana», apunta.

Y tiene claro que la sociedad granadina tiene que reclamar el máximo de trenes que puedan transportarlo a Madrid. «Ya no es porque existan pasajeros que los usaran, que seguro que existen, sino por el derecho a tener un horario que se adapte más a las necesidades de cada uno. Si Granada no lo reivindica, no lo conseguirá, por lo que hay que hacerlo, alto, claro y con la máxima rapidez posible», insiste.

Victoria Pineda CSIF «Granada tiene que alzar la voz»

También la presidenta de CSIF, Victoria Eugenia Pineda, cree que Granada tiene que alzar la voz y reclamar «el lugar que le corresponde» en materia ferroviaria. «Estas diferencias en inversión e infraestructuras lo que provoca es que haya provincias andaluzas de primera y de segunda, entre las que Granada por desgracia está a la cola. Debemos seguir reivindicando la doble vía, la conexión ferroviaria con el resto del país y dentro de nuestra provincia con Motril, el refuerzo de transporte urbano con la estación de Andaluces a primera hora de la mañana, la apertura del servicio a otras compañías que puedan ampliar la oferta ferroviaria, entre otras cuestiones», insiste

Y aunque la iniciativa de la ciudadanía «suma siempre», Pineda cree que la labor de reividicar mejores frecuencias «le corresponde a nuestra clase política» y también a los sindicatos. «Desde CSIF, como parte del Consejo Social, elevaremos esta queja para que llegue a donde sea necesario. Desde nuestra independencia política, también exigimos a nuestros representantes políticos responsabilidad para remar todos en la misma dirección y no usar la falta de infraestructura ferroviaria como un instrumento de confrontación, que no resuelve el problema, cansa a la ciudadanía y lo único que hace es dilatarlo en el tiempo», concluye.