Granada estrena una oficina de apoyo ante la okupación

Granada contará a partir de ahora con una Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas. Ubicada en la sede del Ilustre Colegio ... de Abogados, que está en la calle Cárcel Alta, junto a Plaza Nueva, pondrá a más de 100 profesionales especializados en la materia al servicio de los ciudadanos que posean una vivienda en propiedad en la ciudad y puedan verse afectados por esta problemática.

El proyecto nace de la mano del Ayuntamiento de Granada, que sufragará el coste de este nuevo recurso para que «ningún vecino se sienta desprotegido frente a la ocupación ilegal». Por esto, el año pasado, se presentaron 145 denuncias en toda la provincia, según datos del Colegio de Abogados, y el 52%, aproximadamente, correspondería a la capital.

«Es un asunto que nos preocupa e intentamos abordar en la medida de las competencias del Ayuntamiento, que son escasas. Ya había un reglamento jurídico, pero hemos visto cómo los ciudadanos demandan atención, asesoramiento jurídico. Había que dar un paso más. Y ya es una realidad la oficina física», ha celebrado la alcaldesa, Marifrán Carazo, durante la inauguración de las instalaciones este miércoles.

Según ha indicado, está previsto que se realice un balance cuando la oficina lleve unas semanas de rodaje. El consistorio podrá «tener certeza» de determinadas situaciones que, a veces, son derivadas desde las juntas municipales de distrito y de las que «no tiene conocimiento». Así, «se podrán activar mecanismos para resolverlas. El Ayuntamiento defenderá siempre el derecho a la propiedad de los ciudadanos», ha aseverado Carazo.

¿Cómo funciona este servicio?

En este contexto, el presidente del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha explicado que «se trata de prestar un servicio de asesoramiento a aquellas personas que se encuentran en una situación difícil en cuanto pueda estar ocupada alguna vivienda de su propiedad, sospechen que pueda estar ocupada en un futuro e incluso comunidades de vecinos en las que se dé este problema».

Con ese objetivo, esta institución granadina ha hecho un esfuerzo «importante» al formar a los abogados que prestarán este servicio. «Nos hemos asegurado de que sean especializados en esta materia, de modo que los usuarios pueden confiar en que recibirán un apoyo adecuado», ha asegurado Cabrera. Por el momento, cuenta con un centenar de letrados adscritos.

La Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas lleva algunos días funcionando. De hecho, esta misma semana ya se ha asistido a la primera usuaria, a la que se hará seguimiento. El espacio se divide en tres pequeños despachos con paredes de cristal, pero con cortinas que darán intimidad a los usuarios durante las sesiones. Solo hay que cumplir un requisito: acreditar ser propietario de una vivienda en la capital granadina.

La atención a la ciudadanía se llevará a cabo todos los martes de 10.00 a 12.00 horas. El interesado, se vea actualmente afectado por la ocupación ilegal o no, podrá solicitar una cita tanto personándose en las sedes de sendas instituciones como a través de sus páginas web oficiales. Ayuntamiento y Colegio estarán constantemente en contacto para atender a la demanda.