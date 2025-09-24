Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la oficina municipal de apoyo ante la ocupación ilegal de viviendas. Ideal

Granada estrena una oficina de apoyo ante la okupación

Más de 100 profesionales especializados del Colegio de Abogados brindarán asesoramiento gratuito a los ciudadanos que puedan verte afectados por esta problemática

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:32

Granada contará a partir de ahora con una Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas. Ubicada en la sede del Ilustre Colegio ... de Abogados, que está en la calle Cárcel Alta, junto a Plaza Nueva, pondrá a más de 100 profesionales especializados en la materia al servicio de los ciudadanos que posean una vivienda en propiedad en la ciudad y puedan verse afectados por esta problemática.

