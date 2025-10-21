Granada, epicentro de la gastronomía gracias a los Premios Nacionales del sector

Todos los premiados posan con los representantes institucionales y de la Real Academia de la Gastronomía.

Nos ha tocado. Granada se ha convertido en el corazón de la gastronomía española al acoger, por primera vez fuera de Madrid, la gala de los Premios Nacionales del sector, que celebraron su 51ª edición en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

La gala, organizada por la Real Academia de Gastronomía, en colaboración con la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y otros patrocinadores privados, reunió a las principales figuras del sector y ha puesto el foco en el talento, la innovación y la excelencia profesional que definen la gastronomía española.

Entre los galardonados, el andaluz Paco Morales, chef del restaurante Noor en Córdoba, reconocido como Mejor Jefe de Cocina por su trabajo de recuperación y reinterpretación de la tradición andalusí. También distinguidos Blas Benito y Raúl Rodríguez, del restaurante Horcher de Madrid, como Mejor Dirección de Sala; y Audrey Doré, con una sólida trayectoria en El Celler de Can Roca, premio a la Mejor Sumiller.

La Mejor Comunicación Gastronómica fue para el divulgador David de Jorge, conocido como Robin Food, mientras que la catedrática María Ángeles Pérez Samper, experta en historia de la alimentación, fue reconocida por su contribución a la Investigación e Innovación Gastronómica. El galardón a Toda una vida recayó en Francisco López Canís, fundador del Grupo Gourmets y figura esencial en la evolución del sector; y, como Talento Joven 'Alimentos de España', Pilar Pascual, ingeniera, agricultora y ganadera, representante de una nueva generación de profesionales con visión de futuro.

Muchas autoridades presentes, como la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que agradeció la elección de la ciudad como sede de esta edición, destacando que «Granada es cultura, es gastronomía y es emoción», y que, ya saben, sigue su camino hacia 2031, y ser Capital Europea de la Cultura.

Defensa de nuestro buen hacer en el sector que también destacaron el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que subrayaron la importancia de la gastronomía en la imagen de marca, dentro y fuera de nuestra comunidad y de nuestro país; y, por supuesto, en la provincia, algo que reseñó el vicepresidente de la Diputación, Nicolás Navarro.

No faltaron otros representantes institucionales, como Carmen Páez y Carlos Marcos, subsecretarios de los Ministerios de Cultura y Ciencia, respectivamente; el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; el presidente de la CGE y Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva; y, claro, un nutrido grupo del gremio de la hostelería y de la Academia, con Trino Sánchez como comendador y uno de los implicados en el éxito del encuentro, que tuvo momento sorpresa al entregarse un premio al bar FM «por el tratamiento del producto». Allí estaban, felices, Francisco Martin, Rosa Macías y Francisco Martin, jr.

No sólo se vivió la gala de los premios. La ciudad ha acogido una serie de actividades paralelas, con mesas redondas y encuentros profesionales para reflexionar sobre el presente y el futuro de la gastronomía, algo a lo que dio mucha importancia el presidente de la Academia, Luis Suárez.

Un futuro en el que, dijo Pedro Fernández, se incluye un ambicioso «plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el mundo». Ya lo había pedido uno de los premiados: que lo que aquí disfrutan en la mesa lo puedan encontrar en sus países de origen. Buena idea.