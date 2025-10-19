Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco de Roux sentado junto a la estatua de García Lorca. Julián Martínez
Francisco de Roux Gestor de paz y presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia

«Granada tiene mucho que enseñar al mundo de lo que es la convivencia»

Encargado de apaciguar el conflicto colombiano, el sacerdote jesuita, llega a la ciudad para hablar de paz y contar que, en un mundo en guerra, hay que sensibilizarse y actuar

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Francisco de Roux tiene 82 años y el dolor grabado en su memoria. Aún así sigue teniendo esperanza en la existencia de esa paz global, ... que se puede construir con más naturaleza y menos TikTok. De Roux es una pieza clave en la historia de Colombia –presidente de la Comisión de la Verdad– y está estos días en Granada para participar en un foro internacional sobre eso, la paz. En su país lideró, con su escucha, el proceso para apaciguar el conflicto armado. Este jesuita y filósofo no dice nada hueco y anima a la ciudad granadina, con su Alhambra, a ser un espacio de mezcla entre culturas.

