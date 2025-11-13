Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada culmina en plazo el plan asfáltico 2025 renovando más de 30.000 metros cuadrados de firme urbano

Las obras, iniciadas el 19 de octubre, han incluido fresado, limpieza, asfaltado, compactación y posterior repintado de la señalización horizontal, siguiendo una planificación orientada a «minimizar afecciones al tráfico y concentrando trabajos nocturnos en vías de alta intensidad

Europa Press

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:36

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha culminado el plan asfáltico 2025 cumpliendo los plazos previstos y renovando un total de 30.079,50 metros cuadrados de ... firme en siete calles de los distritos de Albaicín, Beiro, Genil, Norte y Ronda, con una inversión final de 614.000 euros.

