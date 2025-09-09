Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

La provincia de Granada registró 45 agresiones físicas y 149 no físicas en el año 2024, según los datos que presentó el Servicio Andaluz de ... Salud (SAS) durante la celebración de una mesa técnica de prevención de riesgos laborales.

La situación no es baladí, estos datos reflejan un aumento de las agresiones registradas en casi un 20%. La Fiscalía de Granada recoge este fenómeno y aprecia un incremento significativo de las agresiones a personal sanitario. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, Granada es la cuarta localidad española con mayor índice de esos delitos. Al mismo tiempo, también se ha detectado una mayor concienciación del colectivo sanitario de la importancia de formular denuncia y asumir una actitud de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes o sus familiares, según destaca la última memoria de la Fiscalía.

Las agresiones al personal sanitario se tipifican como delito de atentado, que conlleva penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, pudiendo ir a concurso con el delito de lesiones si se producen daños físicos, resultando en penas más elevadas. La sanción final dependerá de la gravedad de las lesiones y las circunstancias del hecho.

De acuerdo con el último informe de agresiones a profesionales del Ministerio de Salud, en el 78 % de las notificaciones la persona agredida es una mujer. La distribución es similar a los resultados obtenidos en los análisis de años previos. La mayoría de las notificaciones sitúan a las personas agredidas en el rango de edad de los 35 a los 55 años.