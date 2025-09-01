Granada contará en abril con un nuevo vuelo a Nantes
Será la primera de las conexiones que llegarán gracias al concurso público
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:11
El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, anunció que Granada tendrá una nueva conexión aérea en abril de 2026. Será con Nantes, la ... ciudad francesa y la operará Volotea. Este es el primer vuelo que llegará gracias al concurso público de dos millones de euros que lanzó la institución provincial.
Este vuelo se sumará a otros dos que tendrán que llegar, uno con Portugal y otro con Reino Unido.
Con respecto al vuelo a París, Rodríguez señaló que está «tranquilo» con que permanezca porque entra dentro de la estrategia de la Junta.
