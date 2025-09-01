Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, en una rueda de prensa en el día de hoy. Blanca Rodríguez

Granada contará en abril con un nuevo vuelo a Nantes

Será la primera de las conexiones que llegarán gracias al concurso público

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:11

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, anunció que Granada tendrá una nueva conexión aérea en abril de 2026. Será con Nantes, la ... ciudad francesa y la operará Volotea. Este es el primer vuelo que llegará gracias al concurso público de dos millones de euros que lanzó la institución provincial.

