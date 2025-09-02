Granada cierra el mejor julio para el turismo desde la pandemia

Los datos turísticos al cierre de julio dejan señales de moderado optimismo para el sector hotelero de la provincia, de acuerdo con las últimas cifras ... publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el conjunto del año sigue dejando cotas inferiores a las registradas durante 2024, lo cierto es que el verano parece comenzar a remontar; las impresiones finales, sin embargo, deberán esperar al cierre de agosto.

Según el organismo estadístico nacional, los establecimientos hoteleros de Granada recibieron durante el séptimo mes del año a 240.435 visitantes, una media de 7.756 diarios. Esto convierte al de 2025 en el mejor julio en este sentido desde el de 2019, último antes de la irrupción de la pandemia de covid-19. El sector no ha vuelto desde entonces a recuperar los datos de aquel momento, y sigue sin poder hacerlo. En concreto, las cifras actuales siguen 10 puntos porcentuales por debajo de aquellas.

Pese a todo, el crecimiento año sobre año invita a un leve optimismo, ya que en los últimos doce meses el incremento en la llegada de turistas fue del 9,2%. Esto se debió sobre todo al aumento del número de visitantes extranjeros, que subió en 10 puntos sobre julio de 2024, aunque el repunte entre los españoles no fue muy inferior y se quedó en el 8,6%. Pese a todo, los españoles siguen siendo mayoría entre quienes acuden a Granada, ya que suponen el 54% del total.

Hasta el pasado mes de junio, la tendencia invitaba a pensar que este sería un año de descenso interanual de este indicador; esta es la razón por la que el dato de julio resulta ser positivo. Aun así, la cifra global del año sigue estando por debajo de la de 2024, aunque esto podría cambiar si los datos de agosto también muestran un crecimiento similar.

La tendencia al alza que ofrece el conjunto de la provincia se registró también en la capital granadina, siempre según los datos del INE. La ciudad acaparó en julio a más de la mitad de todos los visitantes que llegaron a establecimientos hoteleros de la provincia; en concreto, lo hizo con el 55% del conjunto. La cifra, de 133.008 personas en un mes, supuso una subida del 8,6% en un año.