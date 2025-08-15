Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un ciclista circula por el Camino de Ronda, prácticamente vacío. JORGE PASTOR

Granada, cerrada por vacaciones

Se repite en estos días de agosto aquella imagen distópica de calles y plazas desiertas, aunque esta vez por un motivo más gozoso: el veraneo

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:26

No fue hace tanto. Un abrir y cerrar de ojos en la línea del tiempo. Granada, vacía. Gran Vía, Camino de Ronda, Arabial… la distopía ... del puñetero covid. La imagen se repitió este festivo 15 de agsoto. También este sábado y domingo aunque, eso sí, por motivos bien distintos –a Dios gracias–. Mientras que orillando la playa de la Guardia, en Salobreña, o la de Velilla, Almuñécar, apenas se puede caminar por el gentío, ese 'problema' no existe, desde luego, en la avenida de Andalucía o en la calle Recogidas de Granada. La capital cierra por vacaciones, aunque siempre hay héroes que prefieren el asfalto incandescente, con los termómetros por encima de los cuarenta grados a la sombra, que las vivificantes brisas del Mediterráneo. Sobre gustos no hay nada escrito.

