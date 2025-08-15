Granada, cerrada por vacaciones

No fue hace tanto. Un abrir y cerrar de ojos en la línea del tiempo. Granada, vacía. Gran Vía, Camino de Ronda, Arabial… la distopía ... del puñetero covid. La imagen se repitió este festivo 15 de agsoto. También este sábado y domingo aunque, eso sí, por motivos bien distintos –a Dios gracias–. Mientras que orillando la playa de la Guardia, en Salobreña, o la de Velilla, Almuñécar, apenas se puede caminar por el gentío, ese 'problema' no existe, desde luego, en la avenida de Andalucía o en la calle Recogidas de Granada. La capital cierra por vacaciones, aunque siempre hay héroes que prefieren el asfalto incandescente, con los termómetros por encima de los cuarenta grados a la sombra, que las vivificantes brisas del Mediterráneo. Sobre gustos no hay nada escrito.

Más allá de chanzas, lo cierto es que Granada funciona en agosto a medio gas. Este año, además, las casualidades del calendario han querido que la Asunción de la Virgen caiga en viernes y que se pueda enlazar con un fin de semana bien apañado. Gloria bendita para los que no han tenido vacaciones que, al menos, tienen la oportunidad de juntar tres días para perderse del mapa.

Carteles en los negocios.

Persianas bajadas y cartelitos de 'volvemos el 18 de agosto'. No todos, desde luego. Algunos supermercados sí han abierto este viernes que parece domingo. ¿Hay clientes? Aparentemente no muchos. Como también lo han hecho buena parte de los negocios que viven del maná de turismo. Este mes es temporada baja en Granada, pero siempre hay algunos visitantes a la sombra de la Alhambra.

Nicolás regenta un restaurante en la calle Navas. «Este año vienen menos viajeros, condicionados por los cuarenta grados, aunque también hay cada vez más competencia en estas fechas en destinos de costa y de interior», explica. «A todo ello hay que sumar la pujanza de nuevos mercados, como Albania y otros países, con precios que resultan muy atractivos». «La gente no renuncia a salir para olvidar el día a día, pero busca sitios adecuados a su capacidad adquisitiva», relata. «Esto –lamenta– no es algo coyuntural y ha llegado el momento de que Granada tome medidas para atraer el interés y para incrementar las pernoctaciones también durante la época de verano». «Las instituciones tienen que plantear cambios importantes y que la visita a la Alhambra, por ejemplo, esté vinculada a que se duerma en los hoteles de Granada, que se consuma en la hostelería o que se compre en los comercios», sugiere.

Persianas cerradas y turistas tirando de maletas.

Una mujer transita con paso ligero por Puentezuelas. Tira de un 'trolley'. «¿A pasar unos días en Granada?», le pregunta el autor de esta crónica en busca de testimonios en el desierto. «¡Ya me gustaría!», exclama. «No, estilista a domicilio para pintar a una madrina», añade mientras entra apresuradamente en un portal. Siempre es buena fecha para el 'sí quiero'. Un 15 de agosto, sin ir más lejos. Como tampoco son malas fechas para las empresas de reformas que aprovechan eso, que no queda ni el Tato en Granada, para obrar en locales comerciales y en viviendas. Como Víctor Emiliano, que operaba una radial en un bajo. «¿Mucha faena?», le inquiere el periodista. «No está mal», responde lacónico mientras se quita la gorra y se pasa el antebrazo por la frente para limpiarse el sudor.

Granada, vacía.

La movilidad por el casco urbano, lógicamente, también es más fluida. Los buses circulan medio vacíos y la densidad de tráfico en carreteras como la Circunvalación disminuye de forma más que sensible. Una fotografía que contrastará con la vuelta al cole, la vuelta a la normalidad y la vuelta de un mes de septiembre que ya queda cerca para los que se fueron y lejos para los que se quedaron. Tampoco hay que dar muchos rodeos para aparcar a la primera en calles como Pedro Antonio de Alarcón, en 'stand by' durante estas semanas a la espera del bullicio y los estudiantes –han chapado incluso algunos shawarmas–.

Así es agosto. Así es el verano. Así es Granada.