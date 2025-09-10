Granada celebra el primer congreso andaluz de la ley de segunda oportunidad Los expertos analizarán el 23 y 24 de octubre los criterios jurisprudenciales de la normativa cuando se cumplen 10 años de su entrada en vigor

IDEAL Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

El Colegio de Abogados de Granada será la sede, los próximos días 23 y 24 de octubre, del primer Congreso Andaluz de Segunda Oportunidad, organizado por la Corporación en colaboración con el resto de colegios de la comunidad autónoma y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, coincidiendo con el décimo aniversario de la entrada en vigor de esta novedosa normativa. «Hemos podido constatar la trascendencia de una formación rigurosa y actualizada en elámbito de la insolvencia de la persona física que, por su dinamismo y complejidad, exige delprofesional una constante actualización», señala el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera. De hecho, sólo en Andalucía, los concursos de persona física no empresaria en 2024 alcanzaron los 7.772 procedimientos presentados en los Juzgados de lo Mercantil, lo que supone un aumento del 45% respecto a 2023 y casi nueve veces más que en 2020, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, el encuentro jurídico, que podrá seguirse de forma presencial y online, contará con la participación de destacados ponentes, entre ellos magistrados y abogados de las ocho provincias andaluzas, quienes ofrecerán un análisis práctico y doctrinal de los distintos criterios jurisprudenciales que se están adoptando en esta importante materia, con el objetivo de promover un foro de intercambio que contribuya, en la medida de lo posible, a la armonización de interpretaciones y a la consolidación de una mayor seguridad jurídica en el ejercicio profesional.

En concreto, el futuro de la Segunda Oportunidad, el concurso sin masa, el crédito por arrendamiento financiero y la reserva de dominio, el crédito público, el derecho concursal de familia, las interferencias entre la protección de la vivienda habitual y las causas de impugnación y el plan de pagos serán los temas que se tratarán durante las dos jornadas. Además, Nuria Orellana Cano, magistrada de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, especialista en Derecho Mercantil, cerrará la cita con una ponencia sobre las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre Segunda Oportunidad.

Junto a las conferencias y mesas redondas, el I Congreso Andaluz de Segunda Oportunidad también incluirá talleres sobre liquidación en las subastas y empresas especializadas o Inteligencia Artificial, así como espacios para fomentar el networking entre los asistentes.

Asimismo, la inscripción cuenta con un precio bonificado para las reservas que se realicen antes del 16 de septiembre.Esta iniciativa -patrocinada por Vlex, Tinsa, Clic lure, Viasubasta, Hermes Capital, International Auction Group, eactivos.com, Gobid.es y Trademat, con la colaboración de Banco Santander- viene a suceder a los I y II Simposio sobre Segunda Oportunidad organizado por el Colegio de Abogados de Granada en los años 2022 y 2023, que reunieron a cerca de 300 inscritos y evidenciaron el interés del colectivo profesional por una materia en expansión.