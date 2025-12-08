Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Virgen de la Granada a su salida de la catedral. Jorge Martínez

Granada celebra La Inmaculada con besamanos y procesiones

La catedral fue el epicentro de la jornada de devoción mariana que contó con la participación de los seises tras la misa

Jorge Martínez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:59

Comenta

El tiempo favoreció la celebración de los actos marianos en torno a la devoción granadina hacia la Inmaculada Concepción, en el 171 aniversario de la ... proclamación del Dogma por el Papa Pio IX, en 1854. Unas celebraciones cuyo epicentro estuvieron en la catedral de Granada y que contaron con la participación de los seises al final de la Eucaristía estacional que presidió el prelado granadino, monseñor Gil Tamayo.

