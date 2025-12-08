Granada celebra La Inmaculada con besamanos y procesiones

El tiempo favoreció la celebración de los actos marianos en torno a la devoción granadina hacia la Inmaculada Concepción, en el 171 aniversario de la ... proclamación del Dogma por el Papa Pio IX, en 1854. Unas celebraciones cuyo epicentro estuvieron en la catedral de Granada y que contaron con la participación de los seises al final de la Eucaristía estacional que presidió el prelado granadino, monseñor Gil Tamayo.

La imagen de Nuestra Señora de la Granada y el Niño Jesús de los Reyes fue trasladada hasta el lateral del Evangelio para presidir esta celebración, siguiendo la costumbre ya implantada desde hace 21 años para que una imagen de la devoción granadina y de su diócesis esté en la Seo para celebrar esta festividad tan arraigada en la ciudad. La imagen de la Virgen de la Granada, que se venera durante el año en la parroquia ermita de San Isidro Labrador, realiza en estas jornadas sus primeros encuentros con la ciudad en las calles, pues hasta ahora nunca había procesionado. Su hermandad de gloria venera esta talla del escultor local Alberto Fernández Barrilao desde su bendición en el año 2018 y puso «toda su ilusión y esfuerzo en organizar el cortejo, preparar los traslados y el regreso a su templo de salida y de la decoración del barrio del Boquerón por cuyas calles pasó la comitiva en dirección al Perpetuo Socorro».

Se celebró, además, el Jubileo de la Hermandades de la diócesis de Granada en la recta final del Jubileo de la Esperanza que convocó el Papa Francisco para este año 2025 y que clausurará en breve el Papa León XIV. A la cita acudieron hasta once hermandades de la ciudad de Almuñécar y otra más de Motril. Estuvieron presentes cofradías también de Fuente Vaqueros y de Dúrcal, así como buen número de las cofradías granadinas de penitencia, con la Federación de Cofradías de Granada, junto con hermandades de gloria como la de María Auxiliadora del Zaidín, la de la Virgen de la Cabeza o la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, establecida en la parroquial de San Rafael, además de la patronal de Granada.

El domingo por la noche tuvo lugar el traslado de la imagen de la Virgen de la Granada que marchó sobre el paso de la Virgen de la Cabeza, de Churriana de la Vega. Por último, la jornada de ayer llevó a muchos granadinos a visitar los templos o conventos donde se expusieron imágenes de las hermandades. En el Zaidín, la Virgen de la Caridad, Nuestra Señora de la Consolación, la Virgen de la Salud o Santa María del Triunfo fueron veneradas reconociendo su Inmaculada Concepción con besamanos.