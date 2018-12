«Granada es ya un auténtico centro de emprendimiento» ALFREDO AGUILAR La Cámara de Comercio ha presentado este martes las conclusiones del foro de trabajo Directores Financieros Marco Emprendimiento y ha destacado que existen en la provincia «grandes empresas, especialmente en el sector de la tecnología y la biotecnología» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 11 diciembre 2018, 12:25

La Cámara de Comercio de Granada ha presentado este martes las conclusiones del foro de trabajo Directores Financieros Marco Emprendimiento y ha destacado que existen en la provincia «grandes empresas» que han permitido hacer «un diagnóstico de la empresa granadina» para ver las posibilidades que estas tienen de emprender, después de haber identificado el año pasado el perfil de las empresas de la Granada. «Hay empresas que han emprendido desde aquí, que se han formado en la Universidad de Granada y hemos concluido que en todos los casos se encuentran soluciones financieras, aunque no es lo mismo encontrarlas ahora que en 2013», ha explicado José Rafael Cortés, director general de Finanzas y Operaciones de Covirán y vocal de la Cámara de Comercio. Cortés ha añadido que Granada se ha convertido en el último lustro en «un auténtico centro de emprendimiento, especialmente en sector de la tecnología y la biotecnología».

En el acto, moderado por el director de IDEAL, Eduardo Peralta, José Rafael Cortés ha expresado que aunque las empresas de Granada todavía cuentan con un tamaño «moderado» este se encuentra «consolidado», algo que permite que esté generando un «entorno de innovación», que no sería posible «sin la Universidad de Granada». Cortés ha asegurado que cuando existe una buena idea «no hay que esperar al estado ambiental perfecto, porque no existe y se deben aprovechar las oportunidades cuanto antes».

Junto a él, el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, ha remarcado que en la «tierra del 'quejío'» se haya generado un entorno de trabajo como OnGranada en el que todas las administraciones locales «han puesto de su parte para que salgan adelante proyectos». «Nosotros en Andalucía queremos que cualquier política tenga como centro a la empresa porque pensamos que eso es bueno y permite a las empresas mirar al resto del mundo», ha explicado Cuerva, que ha insistido en que si se logra acentuar esa «cultura emprendedora» se podrá «impregnar a la provincia de una generación y crecimiento empresarial en la que el techo lo pondremos nosotros, ya que las empresas no nacen grandes, pero se puede aspirar a muchos mercados».

Luis Aribayos, secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios que coordina el funcionamiento de la agrupación de empresas OnGranada, ha asegurado que hoy Granada compite «en Andalucía, en España y en Europa» y demuestra que algo «hemos hecho bien en Granada». «Esta unión nos ha permitido trabajar conjuntamente y que ahora se sepa qué estamos haciendo en Granada y atraer proyectos importantes como la candidatura a albergar el acelerador de partículas«, ha explicado Aribayos, que ha insistido en la importancia de que a Granada »se nos visualice« para »trabajar con confianza en los proyectos«, un camino en el que quedar »mucho por recorrer«, a pesar de que se ha visto »un cambio importante en los últimos cinco años«.

En las sesiones de trabajo el Foro Directores Financieros Marco Emprendimiento ha participado también la Universidad de Granada. María del Mar Fuentes, coordinadora General de Emprendimiento, ha destacado la importancia de crear «cultura de emprendimiento» para que la generación de empresas y el desarrollo de las mismas se vea como «algo positivo». «Se necesita que no haya trabas para poner en marcha en Granada iniciativas que favorezcan a los emprendedores, que necesitan que se hable mucho de financiación, se generen sitios y entornos en los que estar y se creen instrumentos para que los jóvenes vean ese caldo de cultivo en Granada», ha expresado Fuentes. Junto a ella, Lázaro Rodríguez, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, ha añadido que se debe reflexionar sobre «qué queremos» y que uno de los problemas a los que se enfrenta la empresa granadina «es la autocomplaciencia». En su diagnóstico de la provincia ha asegurado que tenemos «un tejido empresarial muy pequeño» para el que se necesitan «políticas fiscales que no dificulten el crecimiento» como el déficit de infraestructuras que arrastra Granada.

Otra de las administraciones presentes en estos encuentros de trabajo ha sido la Junta de Andalucía. Inmaculada López, directora en Granada de Andalucía Emprende, ha asegurado que este organismo autónomo de la administración es «una herramienta de la Junta de Andalucía», que aunque no cuenta con capacidad para modificar las «herramientas fiscales» de la administración sí ofrece «servicios de acompañamiento y formación para que las empresas que están iniciando su trayectoria cuenten con una política fiscal favorable«.

En la presentación de las conclusiones del Foro Directores Financieros Marco Emprendimiento ha habido dos empresas de éxito de Granada que han expuesto sus casos. José Manuel Casinello, director general de Jalsosa, ha insistido en que aunque el proyecto empezó «hace treinta años» luego se generó un proyecto en un «mercado nuevo» y se supo «escalar» para crear «una industria partiendo de cero». En términos globales, Casinello ha explicado que se ha cambiado «la perspectiva del empresario», al que se le ve como alguien «que crea empleo» y es reconocido «como en otros países». No obstante, ha recordado que hacen falta «cambios fiscales» para que tenga sentido la «legislación concursal». Y ha concluido que en Andalucía hay microempresas que no tienen «una visión integradora», algo que «nos cuesta y nos evita generar empresas de gran tamaño».

Por su parte, Loreto Huertas, directora financiera de Biosearch, ha recordado que su empresa nació como una 'spin off' del departamento de investigación, desarrollo e innovación de Puleva y ahora mismo la empresa se encuentra «creciendo gracias a la internacionalización». «Las fuentes de financiación alternativas nos permiten tener más visibilidad en el mercado y acceder a clientes y proveedores en el mercado internacional con muchos pros y también la obligación de ser coherentes y tener una estrategia muy marcada«.

El contrapunto en la sesión de trabajo lo ha puesto Javier Hidalgo, responsable de la consultora Cero Defectos, que ha recordado que aunque las empresas de Granada han crecido en emprendimiento, no lo es tanto «como las apariencias indican». «La financiación sigue siendo el principal problema, ya que no es de recibo que para determinados proyectos se tarde más de un año en obtener la financiación. Es un tiempo con el que no cuenta el emprendedor y un elemento que es muy difícil de sortear«, ha explicado.