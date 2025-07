Granada 'arde': «El calor aquí es insoportable»

Esther Guerrero Miércoles, 16 de julio 2025, 16:43 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

Con máximas de 43 grados en Granada, los residentes y turistas que salen a las calles de la ciudad, a pesar de la ola de calor y le aviso naranja, no pueden esperar a entrar en un lugar con aire frío para poder refrescarse.

Con las plazas y calles en las que da el sol vacías, los viandantes buscan cualquier oportunidad de poder pasar un rato agradable. Por ello, los locales, bares y cafeterías se encontraban desde primera hora de la tarde atestados de personas que buscaban una sombra desesperadamente.

Además, las botellas, gorras y abanicos no son los únicos elementos para protegerse del bochorno. Se pueden ver personas que, al no conocer la ola de calor que acecha a las calles de la capital, no se encontraba lo suficientemente preparadas como para poder resguardarse. Por lo que, usando el ingenio, cualquier artilugio es bueno para conseguir un poco de sombra. Incluso las bolsas de la compra o carpetas han servido a muchos atrevidos para no sufrir una insolación en este miércoles tan caluroso.

Ampliar El termómetro de Camino de Ronda marcando 41 grados. E. G.

Por lo contrario, los alertados de este clima han copiado una moda que hasta el momento solo se veía entre los turistas asiáticos y guías de free tour: los paraguas.

Por su parte, los turistas que no tenían constancia de las temperaturas que habría en la ciudad, desean con ahínco encontrar un lugar para poder tomarse un refresco. Asimismo, todos coinciden en una cosa. «El calor aquí es insoportable», sostienen.

Granada tiene fama por ser un sitio caluroso, pero este clima extremo no es algo a lo que nadie esté acostumbrado en la provincia. Por ello, se deben seguir las recomendaciones de los expertos para que este tiempo no sea perjudicial para la salud. Aconsejan ir siempre por la sombra, estar hidratados y llevar ropa fresca y gorras.