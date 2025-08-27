Granada se ahorrará 1,2 millones en la factura de la luz con el cambio de luminarias en 400 calles

El Ayuntamiento de Granada ha visitado hoy una de las actuaciones de renovación de luminarias que se va a desarrollar en 400 calles de la ... ciudad, en concreto, la de la avendia de Andalucía. La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha destacado que gracias a esta renovación el Consistorio se ahorrará 1,2 millones de euros en la factura de la luz.

Carazo ha explicado que cuando esta fase esté terminada, Granada tendrá el 60% de sus calles con luces led. Ha afirmado que la ciudad contará con calles con más eficiencia energética pero también más seguras. Ha aclarado que es la sustitución de luminarias más importante que se ha hecho.

Este avance en el cambio de la iluminación se hace gracias a la concesión de una subvención de más de 8 millones de euros, procedente del Ministerio de Transición Ecológica.

La alcaldesa ha recalcado que con esta intervención se dará un servicio más eficiente, ya que gracias a la tecnología de las nuevas farolas, la intensidad lumínica variará en función de la intensidad de la luz natural.

En la intervención que han visitado esta mañana en el barrio de la Chana se van a sustituir 80 luminarias y van a aumentar los niveles de iluminación, algo que era una demanda de los vecinos desde hace más de tres años.