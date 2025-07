Granada afronta la mayor reordenación de la Justicia en tres grandes tribunales

Cuenta atrás para que en Granada capital y en Motril entre en vigor la mayor reforma de la Justicia desde que hace 40 años, en ... 1985, se pusiera en marcha la Ley Orgánica del Poder Judicial. A final de diciembre, los juzgados deberán reconvertirse en tribunales de instancia y la Junta negocia ya con los sindicatos y los agentes judiciales esa metamorfosis.

Esta será la fase final de la puesta en funcionamiento de la normativa. En julio, los juzgados comarcales ya se transformaron en tribunales de instancia y los antiguos juzgados de paz cambiaron su nombre a oficinas judiciales. La Junta ha dejado para lo último los partidos judiciales más grandes. En Granada habrá que recolocar en total a 600 funcionarios en tres únicos tribunales divididos por secciones: el tribunal de Instancia de Granada, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La ley introduce importantes reformas en la planta y demarcación de los tribunales. Lo más relevante es que los juzgados se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Es decir, se suprimen los juzgados cerrados con funcionarios 'estanco' y se cuenta con cuerpos comunes. Se integran secciones de la misma especialidad, que agruparán a todos los jueces y magistrados de esa materia y que tendrá un grupo de funcionarios asignado en cada unidad de tramitación.

Los 56 jueces de La Caleta y Menores, disuelven sus órganos unipersonales, pasarán a integrarse en diez secciones. 16 jueces conformarán la sección civil, 9 de Instrucción, 4 serán parte de la sección de Familia, Incapacidad e Infancia, los dos jueces de lo Mercantil actuales integrarán la misma unidad, al igual que los seis de la sección Penal y dos de la Sección de Menores. El juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria formará la sección homónima, mientras que habrá cinco jueces en la sección contenciosa administrativa y ocho la sección social. Por su parte, habrá un juez más en la nueva sección de Violencia sobre la Mujer. Antes este tribunal estaba compuesto por solo dos juezas. Este refuerzo viene porque a partir de octubre esta sección encausará todos los delitos sexuales donde la víctima sea mujer.

Por su parte, la Audiencia Provincial y el TSJA también contarán con unidades de tramitación separadas por áreas. En estos tribunales los cambios pasarán más desapercibidos, dado que ya se dividían por secciones aunque los funcionarios fueran estanco.

El pasado 28 de julio se celebró el primer encuentro para abordar acuerdos y una nueva Relación de Puestos de Trabajo de cara a la implantación de la ley en Granada y Motril. De acuerdo con la administración, la negociación se retomará en septiembre, aproximadamente el 9 de ese mes, dado que agosto no es un mes hábil. El calendario dependerá de cómo vaya la negociación.

Las nuevas RPT incluyen para los funcionarios puestos de jefatura que ahora no existen y que, por tanto, «son nuevos complementos salariales que se incluyen». Sin embargo, los funcionarios piden mayor retribución para sortear la brecha de hasta 300 euros que les separa de cuerpos administrativos de otras comunidades.

Peticiones

La nueva ley busca principalmente agilizar la administración de justicia, reducir la carga de trabajo en los juzgados y promover soluciones extrajudiciales para conflictos. El cambio permitirá ampliar el número de jueces, funcionarios o letrados de la administración de la justicia sin que sea obligatorio crear un nuevo tribunal dotado con una plantilla cerrada.

Eso sí, los implicados temen que su puesta en funcionamiento, con unos medios informáticos y recursos limitados, provoque una nueva sobrecarga de trabajo para la justicia. En Granada hasta que no se ponga en marcha la nueva ciudad de la Justicia en el 'Cubo' la reorganización fisica de los nuevos tribunales no podrá completarse, dado que ahora están encorsetados en el limitado espacio que marca el edificio de La Caleta. Por eso, sindicatos y jueces piden agilidad y mejoras tecnológicas, dado que por estos medios es por donde se empezará a dilucidar el cambio.

Alberto del Águila, juez decano de Granada, manifiesta que la puesta en marcha de una reforma de este tipo requiere de medios e inversiones para que el desarrollo de la ley sea efectiva, un sistema informático potente y que el programa @adriano, empleado por los profesionales para la tramitación procesal, funcione. «Será necesaria por parte de la administración una mejor atención de los sistemas informáticos para que no se masifiquen las incidencias, mientras se compagina el papel cero y expediente digital con fallos que no han resuelto. Lo provoca funcionamientos anormales», comenta.

El magistrado destaca la buena voluntad de los profesionales para que la reforma tenga efectividad, «ya que será positivo y facilitará la creación de nuevas plazas de juez todas las jurisdicciones sobresaturadas».

Una moratoria solicitada

Por su parte, Silvia Martín, presidenta de la Junta de Personal y de CSIF, apunta que se ha solicitado a la administración una moratoria de seis meses en la implantación. Sin embargo, de acuerdo con Martín, la solicitud ha sido rechazada. «Necesitamos que su implantación sea paulatina. Atendiendo primero a los problemas de la fase comarcal. Nos prometieron un crecimiento neto previsto de personal en la primera fase, pero no se han creado esas plazas vacantes y ya debería haber ocurrido», lamenta Martín. El sindicato, para la próxima fase prevista, pide a la administración un refuerzo especial para la sección penal y los primeros instancia, lo más saturados.

Por ultimo exige una reforma urgente de los servicios informáticos de la Junta para que los funcionarios que cambien de puesto de trabajo tomen posesión con rapidez.

Nicolás Núñez, coordinador andaluz de STAJ, solicitará a la Junta que se garantice un cupo de garantías mínimas para que no haya perdidas de retribuciones en el proceso de acoplamiento de los funcionarios. «Iremos un poco más allá para que no solo que no haya amortización de plazas y se incremente la plantilla, que es bastante necesario. Los funcionarios van a llevar a su espalda la carga del cambio y es necesario un aumento de los funcionarios especialmente en la sección de Violencia Sobre la Mujer para que asista a los tres jueces», concluye.

Por último, el tribunal de instancia de Motril contará con servicios comunes y desaparecen los juzgados para unirse en secciones por cada especialidad de jurisdicción. Los cinco juzgados de primera instancia e instrucción formarán la misma sección. Habrá otra sobre Violencia sobre la Mujer, al igual que la sección social. Los dos juzgados penales formarán por su parte la sección Penal.