Granada adjudica la venta de las primeras viviendas libres del nuevo Santa Adela

En el verano de 2023, la obra de la última fase de Santa Adela recibió luz verde. Los trabajos continuaron a buen ritmo, siempre cumpliendo ... el plazo previsto por las administraciones implicadas en el proyecto de regeneración hasta que concluyeron este verano. Aunque el Consistorio aún está en fase de revisión y certificación, los técnicos están avanzando ya en los trámites que harán posible que los vecinos vuelvan a residir en la zona.

En este contexto se enmarca el último movimiento adoptado por el Ayuntamiento, que acaba de adjudicar la venta de las primeras viviendas libres asociadas a la promoción. Se trata de 17 hogares comprados por solicitantes interesados en aquellas viviendas que no van a ocupar los antiguos residentes. La operación, como han reconocido este viernes los ediles de Presidencia, Jorge Saavedra, y de Urbanismo, Enrique Catalina, está despertando un gran interés dados los precios tan competitivos que presentan, que van desde los 90.000 hasta los 120.000 euros.

Como ha recordado el responsable municipal de Urbanismo tras la junta de gobierno local celebrada en la plaza del Carmen, la mayoría de las 122 viviendas que contempla el nuevo edificio han sido adquiridas por los antiguos vecinos. Es el resto de pisos el que ha salido a la venta y del que una parte acaba de ser adjudicada. Catalina ha reconocido que aún hay opciones disponibles, aunque el número de interesados hace presagiar que las operaciones se irán cerrado rápidamente.

Mientras tanto, en los próximos meses se seguirá trabajando para acelerar la entrega de llaves, algo que se espera que ocurra entre Navidad de este año o el arranque de 2026. También se prevé la próxima actuación de reforma del entorno, donde deben demolerse las 94 viviendas del antiguo edificio. Catalina ha explicado que la parcela va a emplearse como plaza, además de arreglar y adaptar a las nuevas necesidades los viales del entorno.

Catalina ha puesto en valor un proyecto que implica también al Gobierno y a la Junta de Andalucía, además de al propio Ayuntamiento. Como ha recordado, es la propia administración local la que lleva el mayor peso financiero de la operación al aportar alrededor de un 48% de los fondos necesarios para la construcción del edificio. El dirigente, además, ha destacado el impacto de una obra que mejora notablemente las condiciones del barrio y sus residentes, tal y como era la demanda histórica de los vecinos.