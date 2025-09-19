Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado del edificio de Santa Adela, este verano. PEPE MARÍN

Granada adjudica la venta de las primeras viviendas libres del nuevo Santa Adela

El edificio, que se encuentra ya acabado, consta de 122 hogares de los que 59 han sido adquiridos por los antiguos vecinos del inmueble

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:29

En el verano de 2023, la obra de la última fase de Santa Adela recibió luz verde. Los trabajos continuaron a buen ritmo, siempre cumpliendo ... el plazo previsto por las administraciones implicadas en el proyecto de regeneración hasta que concluyeron este verano. Aunque el Consistorio aún está en fase de revisión y certificación, los técnicos están avanzando ya en los trámites que harán posible que los vecinos vuelvan a residir en la zona.

