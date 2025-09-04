Granada acogerá la XII Pasarela Solidaria de Cruz Roja, escaparate de talento y compromiso social «Granada vuelve a vestirse de solidaridad y talento joven con un evento que es ya un referente en el panorama nacional», defiende Carolina Amate, concejala de Protocolo del Ayuntamiento de Granada

Granada se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del calendario social y cultural. El próximo 13 de septiembre, a las 19:30 horas, el Hospital Real será el escenario de la XII Pasarela Solidaria de Cruz Roja, un evento consolidado como referente nacional que combina moda, creatividad y compromiso social.

La concejala de Protocolo y Fiestas Mayores, Carolina Amate, ha destacado la importancia de esta cita: «Granada vuelve a vestirse de solidaridad y talento joven con un evento que es ya un referente en el panorama nacional. La Pasarela Solidaria no solo es un escaparate para nuestros diseñadores y diseñadoras, sino una herramienta real para apoyar a quienes más lo necesitan».

Este concurso, en el que diez diseñadores y diseñadoras noveles presentan sus propuestas, supone una oportunidad única de visibilidad y proyección profesional para marcas y firmas emergentes. Con carácter solidario, toda la recaudación se destinará a los proyectos de inclusión de Cruz Roja en Granada, en esta edición con especial atención a las ayudas de vuelta al cole para la infancia más vulnerable (material escolar, vestuario, etc.).

La profesora granadina Pepita Carmona volverá a ser la encargada de dirigir y coordinar, de la mano de Cruz Roja, este evento que ha reunido desde sus inicios a más de 200 profesionales del mundo de la moda, incluyendo la participación de destacadas figuras del panorama nacional. En esta edición, el diseñador granadino Antonio Gutiérrez será el encargado de cerrar la pasarela con un desfile creado especialmente para la ocasión con diseños de novia y fiesta.

Además, la pasarela se enmarca dentro de la iniciativa «Diseñando un mundo mejor», reforzando la idea de que la moda puede ser motor de transformación social.

El compromiso solidario de Cruz Roja en Granada se refleja en su trayectoria. Solo en 2024, la organización atendió a más de 30.000 personas en la provincia, a través de sus seis áreas de conocimiento: Educación, Salud, Socorros, Empleo, Medioambiente e Inclusión. Con esta pasarela, se refuerza la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población más vulnerable, especialmente la infancia. «Este año, toda la recaudación se destinará a reforzar las ayudas para la vuelta al cole, porque sabemos que la infancia más vulnerable necesita nuestro apoyo para empezar el curso en igualdad de condiciones: con material escolar, vestuario y todo lo necesario para afrontar esta etapa tan importante», ha afirmado Gabino García, delegado especial de Cruz Roja en Granada. «Invitamos a toda la ciudadanía a acompañarnos en esta velada única donde la moda y la solidaridad se unen por una causa común: ofrecer apoyo a la infancia más vulnerable», ha añadido García.

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que «desde la Diputación, y de la mano de la marca promocional de productos agroalimentarios de nuestra provincia, Sabor Granada, estamos totalmente alineados con el doble objetivo que tiene esta pasarela. Por una parte, ofrecer visibilidad a los jóvenes talentos de la moda que participan y por otro, recaudar fondos para los programas de infancia de Cruz Roja en Granada que dan cobertura a unos 3.800 niños y niñas».

Las entradas, con un precio simbólico de 10 euros, están disponibles en El Corte Inglés (Arabial y Genil), Joyerías Juan Manuel (Plaza del Carmen) y en la sede de Cruz Roja (C/Cuesta Escoriaza, 8a).

El evento cuenta con el apoyo de numerosas entidades, entre las que destaca el patrocinio principal de Fundación Caja Rural de Granada, así como la colaboración de la Universidad de Granada —que cede el Hospital Real como escenario—, El Corte Inglés, ALSA, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Sabor Granada, Orozco, Galán, Alsur, Insúa, Peñalver Muebles, Rótulos Studio, Aparicio, Escuela Internacional de Protocolo, Joyería Juan Manuel, Agencia Aire, Farmacia FM, Molina Olea, Talleres Salcedo, NDT Campus y Calero Aguilera. Una muestra de cómo la unión entre sociedad civil, empresas y administración permite fortalecer proyectos que generan impacto real.

La XII Pasarela Solidaria de Cruz Roja también se suma al compromiso de la ciudad con la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031. La moda es cultura, y su celebración en un lugar histórico como el Hospital Real refleja la capacidad de Granada para unir patrimonio, creatividad y solidaridad en un mismo espacio.

El Ayuntamiento de Granada celebra que iniciativas como esta sitúen a la ciudad en el mapa cultural y solidario nacional y europeo, proyectando al mismo tiempo el talento de la moda emergente, la fuerza de la cooperación ciudadana y el respaldo de sus instituciones académicas.