Granada acoge este domingo una paella solidaria para la Asociación de Autismo

El conocido local La Chica de Ayer, en colaboración con el Grupo Zeppelin, busca recaudar fondos con un evento que arranca a las 14.00 horas

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:41

Un buen plato de arroz por una causa solidaria es un plan perfecto para un domingo. Este 26 de octubre a las 14.00 horas, el conocido local La Chica de Ayer, en colaboración con el Grupo Zeppelin, celebra una paella solidaria en el número 18 de la calle Pedro Antonio de Alarcón.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para la Asociación de Padres de Niños y Adultos Autistas de Granada, una organización que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

Por tan solo 5 euros, los asistentes podrán disfrutar de un plato de paella mientras colaboran con una causa solidaria que busca fomentar la inclusión y el apoyo a este colectivo. Además, el encuentro pretende ser una jornada de convivencia y sensibilización en la que vecinos y visitantes unan fuerzas por un mismo propósito.

