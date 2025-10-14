Granada acoge el día 20 la 51ª edición de los Premios Nacionales de Gastronomía, que por primera vez salen de Madrid El acto de entrega de galardones se acompañará de mesas redondas de debate y reflexión sobre la actualidad gastronómica

Jesús Lens Granada Martes, 14 de octubre 2025, 14:54

Paco Morales, el triestrellado chef del restaurante Noor de Córdoba y que fue el encargado de dar la cena de gala en la Alhambra de Granada durante la cumbre europea de 2023 es uno de los Premios Nacionales de Gastronomía de este año, que se han hecho públicos esta mañana.

Junto a él, los prestigiosos Blas Benito, Raúl Rodríguez, María Ángeles Pérez Samper, David de Jorge, Audrey Doré, Francisco López Canís y Paula Pascual. Todos ellos estarán el próximo lunes día 20 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones Granada para recoger sus preciados galardones, lo que convertirá a nuestra ciudad en el epicentro de la alta cocina española.

Por primera vez en sus 51 años de historia, los prestigiosos galardones que otorga la Real Academia de Gastronomía salen de Madrid y cambian de formato, lo que permitirá disfrutar en Granada no solo de una exquisita gala, sino de actividades complementarias como mesas redondas que servirán como foro de debate y reflexión sobre el momento por el que pasa la gastronomía en nuestro país y su reflejo en la cada vez más pujante gastronomía granadina.

Los Premios Nacionales de Gastronomía se han presentado esta mañana en Madrid, un acto que ha contado con la participación del presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo; el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

«Un reconocimiento al esfuerzo de una provincia»

Durante la presentación de esta inédita y pionera Gala Nacional de Gastronomía que se celebrará en nuestra ciudad, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha explicado que «la celebración en Granada de unos premios de tanto prestigio nacional supone un paso decisivo en la estrategia de la Diputación por situar a nuestra provincia en el mapa gastronómico de España y de Europa. A su vez, refuerza la proyección de la marca 'Sabor Granada' como un sello de calidad y autenticidad que identifica los productos granadinos. Cada evento de esta magnitud contribuye a dinamizar la economía provincial, impulsando sectores como la hostelería, el turismo y la industria agroalimentaria, que son pilares fundamentales para el empleo y el desarrollo de nuestros municipios».

Además, el diputado ha resaltado que la elección de Granada como sede de la Gala Nacional de Gastronomía «es un reconocimiento al esfuerzo de una provincia que ha sabido preservar su identidad culinaria y al mismo tiempo abrirse a la innovación. La cocina granadina es un reflejo de nuestra historia, de la diversidad de nuestros territorios y del compromiso de nuestros profesionales con la excelencia. Este evento permitirá mostrar a los principales referentes del sector la riqueza y singularidad de nuestra despensa, así como el potencial de Granada como destino gastronómico, cultural y turístico de primer nivel».

El presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha hecho hincapié en que «después de medio siglo de historia, este 51ª edición marca el inicio de una nueva etapa. Por primera vez, los Premios Nacionales de Gastronomía salen de Madrid. Una decisión que responde a tres convicciones fundamentales como son dar sentido al carácter nacional de la Academia, celebrar la diversidad de nuestras identidades culinarias y poner en valor los productos, los paisajes y las tradiciones que construyen la riqueza gastronómica de nuestro país. La sede elegida ha sido Granada, y no es casualidad. Granada representa, como pocas ciudades, la unión entre historia, arte y hospitalidad. Es símbolo de esa España plural y mestiza, donde la cultura y la gastronomía se entrelazan de manera natural».

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido «la apuesta y la confianza en nuestra ciudad para acoger el evento» y ha destacado «el enorme valor que tiene para la capital granadina acoger por primera vez estos premios. Granada es cultura, es gastronomía y es emoción. Nuestra cocina es una forma de vida, una experiencia que se dirige a los sentidos y que nos identifica ante el mundo. Acoger los Premios Nacionales de Gastronomía refuerza nuestro papel como referente en el turismo de calidad y nos impulsa aún más en el camino hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura».

En ese sentido, el evento organizado por la Real Academia de Gastronomía y la Diputación de Granada, en colaboración con Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, no sólo cambia de escenario, sino también de planteamiento. Durante la presentación se ha detallado el programa de la edición, que incluye actos paralelos en lugares emblemáticos de la ciudad como una recepción con cena oficial, la noche del domingo 19 de octubre en el Carmen de los Mártires, así como unas mesas redondas la mañana del lunes en el Palacio de los Córdova.

Con estas actividades se pretende abrir un espacio de reflexión y se tratarán temas sobre el presente, pasado y futuro de la gastronomía, y los retos que ofrece el paisaje culinario. Ya el día 20, el Palacio de Exposiciones y Congresos albergará la gala de entrega de los galardones.

I Congreso Gastronómico Sabor Granada

Durante la presentación de la Gala también se ha hecho referencia a otro evento que acogerá Granada los días 10 y 11 de noviembre: el I Congreso Internacional de Gastronomía Sabor Granada, ENCLAVE, un encuentro que tiene como fin consolidar Granada como un destino gastronómico de referencia.

La Diputación de Granada y la Real Academia de Gastronomía han establecido un acuerdo de colaboración, ya que ambas entidades comparten entre sus objetivos la promoción de la cultura de la excelencia, la difusión y promoción de los sectores agroalimentarios a través de la investigación, la cultura y la gastronomía para favorecer el desarrollo del sector agroalimentario de Granada.

La Real Academia de Gastronomía (RAdG), promotora de estos premios es una entidad de carácter científico, educativo, cultural e histórico, que promueve la investigación, mejora y difusión de la gastronomía española, de la alimentación y bienestar de las personas, de la salud pública e individual, del mantenimiento y transmisión de las tradiciones populares, y de la mejora profesional de sus miembros.