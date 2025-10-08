Gran respuesta de alumnos en el primer día del Curso de Formación Teológica y Pastoral 'San Gregorio de Elvira' La flexibilidad de las materias impartidas y la ausencia de exámenes hace que esta oferta de la Archidiócesis no cese de sumar incondicionales

María Dolores Martínez Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Ayer tarde arrancó por todo lo alto el curso 2025/26 de Formación Teológica y Pastoral 'San Gregorio de Elvira', dependiente del Instituto Lumen Gentium de la Archidiócesis de Granada. Un nutrido grupo de nuevos y antiguos alumnos desbordaron las previsiones de asistencia en el Colegio Virgen de Gracia en el que era el primer día de clase. Todos ellos fueron recibidos por el director de la escuela y párroco de la Virgen de las Angustias, Blas Gordo Jiménez, el secretario, José Gómez Medina, y la coordinadora del curso, Elena Carayol García. En esta bienvenida también estuvieron presentes el decano de la Facultad de Teología de Granada, Ignacio Rojas Gálvez, y el párroco de Inmaculada Niña, Carlos del Río, encargados de impartir las primeras lecciones.

El curso tiene dos modalidades: el trienio básico y los monográficos. Las materias pertenecientes a la primera categoría son Antropología teológica, Cristología, Mariología, Eclesiología, Introducción al Nuevo Testamento y El anuncio como especialidad. Los responsables de estas clases son los sacerdotes Carlos del Río, Serafín Béjar, Antonio Jesús Pérez, José Carlos Isla y Blas Gordo y la misionera de Verbum Dei Belén Azorín. Los dos monográficos del curso, dirigidos a todos aquellos alumnos que han completado el trienio básico, son 'Introducción al profetismo bíblico' y 'Estilo de la pastoral agustiniana'. Los impartirán Ignacio Rojas Gálvez, del 7 de octubre al 3 de febrero, y el sacerdote agustino Ángel Antonio García Cuadrado, párroco de Santo Tomás de Villanueva, del 10 de febrero al 26 de mayo.

La matriculación para el curso, con un coste de 40 euros, seguirá abierta durante todo el mes de octubre. Esta oferta de la Iglesia Diocesana está concebida como una forma simplificada de adquirir conocimientos teológicos y enriquecer la vida de fe sin la amplitud y la complejidad de las carreras de Teología o Ciencias Religiosas. Los contenidos están especialmente adaptados al formato del curso y, además, no se precisa demostrar los conocimientos adquiridos mediante la realización de pruebas periódicas. De esta forma se da la mayor flexibilidad posible a los alumnos al entender que sus inquietudes pueden ir desde encontrar respuestas dentro de su vida de fe a adquirir una base sólida o seguir creciendo a lo largo de los años en aspectos fundamentales.

Ampliar

El curso se extenderá hasta el 9 de junio y se desarrolla todos los martes en el Colegio Virgen de Gracia, de 18:00 a 20:00 horas. La primera media hora está dedicada a la oración en común de todos los alumnos del trienio y los monográficos. Para estrechar lazos y fomentar la comunión de los grupos también hay programadas, fuera de la escuela, tres convivencias al cabo del año, los días 22 de noviembre, 14 de febrero y 18 de abril.

Una vez que los alumnos completan el trienio básico se celebra la Fiesta del Envío en el último día del curso. En esta celebración, en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, se les encomienda la tarea de llevar la Palabra y todo lo aprendido a aquellos espacios en los que se mueven, a la manera de los Apóstoles.

Temas

Basílica de la Virgen de las Angustias