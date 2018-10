Un grafiti que trae cola El grafiti de la sirena está pintado junto al Pilar de la Cuesta de la Escoriaza. / ALFREDO AGUILAR Una sirena en el Pilar de la Cuesta de la Escoriaza indigna a los vecinos por vulnerar el patrimonio histórico; la Policía Local investiga si el Niño de las Pinturas tenía permiso ROSA SOTO Granada Jueves, 4 octubre 2018, 01:42

Una sirena azul ha aparecido en el muro del Pilar de la Cuesta de la Escoriaza y ha levantado la polémica entre algunos vecinos por «vulnerar el patrimonio histórico» e «infringir la normativa local que regula los grafitis en las zonas protegidas de la ciudad» como lo es el Realejo. Quien dio ayer la voz de alarma a través de Twitter fue la activista Mayte Martínez, quien acusó al artista granadino el Niño de las Pinturas de cometer «un acto vandálico» a pesar de pintar «verdaderas obras de arte».

Martínez aseguró a IDEAL que admira los murales de este grafitero, pero criticó que esta vez el artista haya sobrepasado los límites por pintar en un lugar protegido y dañar el patrimonio histórico y cultural. «Una cosa es pintar en lugares abandonados sin importancia, pero una muy distinta estropear el entorno de la ciudad», apuntó. Según Martínez, el grafiti está ahí desde, al menos, el 23 de septiembre. Por otro lado, esta mujer explicó que no presentará queja formal ante el Ayuntamiento -«porque no responde ni hace caso»- ni lo denunciará a la policía -«porque sigue las órdenes del regidor de turno»-. Aún así, instó «a todos los que tienen poder» a «eliminar esta lacra que está dañando la ciudad histórica».

Por su parte, la Policía Local de Granada explicó a IDEAL que no tenía constancia de ninguna denuncia o queja relacionada con el tema, pero aseguró que se investigará el caso y se comprobará si el autor tenía permiso para pintar este grafiti junto al pilar. La misma Policía reiteró que se trata de una zona protegida y su realización sin los permisos pertinentes del Consistorio implica una sanción, aunque no especificó de qué tipo.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, explicó que se está buscando en el registro la autorización para realizar esta pintura y que, en caso de no encontrarla porque no se haya aprobado o solicitado, los servicios correspondientes del Ayuntamiento procederán a retirar la sirena del muro del Pilar de la Cuesta de la Escoriaza. Además, los servicios jurídicos estudiarán la posibilidad de emprender medidas legales si se confirma que el artista no tenía permiso para pintar en esa zona patrimonial protegida.

Este diario trató de contactar con el Niño de las Pinturas, pero al cierre de esta edición todavía no había respondido para aclarar la polémica surgida en torno a su sirena sumergida en el corazón del Realejo. No es la primera vez que este artista se ve envuelto en una situación así. En 2014 fue absuelto de pagar una multa de 900 euros por pintar un retrato en el Sacromonte en 2011.