La cafetería Vertical ofrece en Pradollano desayunos a doce grados. Javier F. Barrera
Verano a la sombra | Pradollano

12 grados a la sombra en Sierra Nevada

La estación de esquí y montaña guarda el secreto de la mejor de las temperaturas

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:32

La estación de esquí y montaña ha inaugurado para los meses de julio y agosto su temporada de verano. Lo que ofrece es lo más ... buscado durante la canícula:unas temperaturas agradables. Eso sí, envueltas en un programa de actividades que abrazan la naturaleza.

