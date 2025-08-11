12 grados a la sombra en Sierra Nevada

La estación de esquí y montaña ha inaugurado para los meses de julio y agosto su temporada de verano. Lo que ofrece es lo más ... buscado durante la canícula:unas temperaturas agradables. Eso sí, envueltas en un programa de actividades que abrazan la naturaleza.

En cualquier caso, hay que tomar la carretera A-395 que esta vez sin sus atascos invernales que han llegado a tener esta temporada pasada hasta diez kilómetros de retenciones, conduce hasta un nuevo oasis en medio del desierto de cemento y asfalto de la ciudad.

Según se toman las curvas y se asciende se apaga el aire acondicionado del vehículo. Se prefiere respirar a pleno pulmón el aire fresquito que deja atrás el infernal envoltorio que padece abajo la urbe. Unas curvas más y se divisa la montaña, que espera como la gran madre acogedora para almas resueltas a refrescarse.

Helados para desayunar

Una vez en Pradollano, en la plaza de Andalucía, se aprecia la fortaleza de la montaña sin nieve en una vista muy poco conocida. El aire da en plena cara, suave y agradable. Hay que reconfortarse con un buen cafelito y nada mejor que la amplia terraza sobre la plaza del emblemático establecimiento Vertical, clásico entre los clásicos en Sierra Nevada.

Hay que apresurarse para coger sitio, porque suele estar siempre a rebosar de clientes. Bajo sus sombrillas la temperatura, medida con la aplicación correspondiente del teléfono móvil, informa que hace doce grados. Se recomienda, incluso, llevar una rebeca o similar.

Apenas son las diez de la mañana y su majestad el sol todavía no ha hecho acto de presencia sobre los tres miles de Sierra Nevada, aunque sus rayos de sol, como abanderados de todo lo que viene, se dejan sentir con su poder fulgurante.

En las mesas de la terraza reina la calma. Se ven tostadas potentes servidas con jamón o con aguacate, tan de moda; relaxing cups of cafés con leche, alguna cerveza que otra y mucha parsimonia. Una familia de guiris que no han dejado de fotografiarse encantados con la visita se sientan finalmente y sorprende a la parroquia al pedirse cuatro helados para desayunar. Frío con fresco es una alquimia magistral, hay que reconocer.

También es el paraíso Sierra Nevada de los ciclistas. Contagiados por la presencia hace unas semanas de los mejores equipos profesionales que vinieron a Granada a preparar el Tour de Francia y animados por unas temperaturas que permiten el esfuerzo bicicletero, pululan, ya sea subiendo por la carretera ya sea bajando por la gran montaña. El deshielo, apra terminar, ha sido amable y el agua cristalina aparece por doquier, susurrando.