El Gobierno sigue sin aclarar cuál es la subestación de Granada que falló

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 20 de mayo 2025, 16:38

El Gobierno de España sigue sin aclarar cuál es la subestación de energía de la provincia de Granada que el 28 de abril falló y provocó un cero eléctrico en toda la península. Tampoco ofrece información nueva sobre las de Sevilla y Badajoz. Desde entonces, han pasado ya tres semanas y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, asegura que «no hay certezas aún sobre las causas» que originaron el apagón.

Las 88 centrales que hay en la provincia granadina han ofrecido datos a Red Eléctrica para que se investigue lo ocurrido, tal y como ya informó IDEAL días atrás. Sin embargo, Aagesen ha expresado este martes en una entrevista con Carlos Alsina para Onda Cero que el Ministerio cuenta con «datos parciales». Así que en la investigación en curso, por ahora, «se está priorizando la sobretensión», esto es, una modificación de un parámetro «fundamental» de la red.

Actualmente, «hay más de seis equipos técnicos con distintas capacidades en materia de ciberataque y en infraestructuras digitales recorriendo los 30 centros de control que integran todo tipo de generación de energía en España, solicitando datos y analizando in situ la información». Están viendo un «cúmulo de factores», según Aagesen, que ha admitido que el Ministerio no tiene la certeza y, por lo tanto, no se ha llegado a las causas finales.

Según la ministra de Transición Ecológica, un gran cable, por ejemplo, puede provocar potencia reactiva, lo que, a su vez, causa un aumento de tensión. También la caída de generación. «La propia pérdida de generación en cascada produce una subida de tensión». En cualquier caso, Sara Aagesen ha afirmado que «no está establecido todavía que la causa sea una caída de generación en plantas» de Granada, Sevilla y Badajoz.

Descarte de hipótesis

«Tenemos que ver por qué los cortafuegos no funcionaron o esa sobretensión, a qué se debió. Si realmente cayeron porque había sobretensión; entonces, actuaron de forma correcta. Si se tienen que proteger en el caso de existir sobretensión en la red, es un procedimiento normal. Pero estamos todavía en ese trabajo, contrastando datos de los distintos operadores«, ha aseverado la ministra de Transición Ecológica.

Por otro lado, con respecto a la posibilidad de que el cero eléctrico del 28 de abril fuese consecuencia de un ciberataque a las compañías que forman parte del sistema de generación de energía, Sara Aagesen ha admitido que «en este momento no se descarta, pero no ha aparecido ningún indicio». «Todavía no se ha descartado porque están los equipos trabajando«, ha señalado. Tampoco está encima de la mesa que haya sido un problema, por ejemplo, de cobertura.