El Gobierno pide un informe al aeropuerto por las cancelaciones y retrasos Operarios del aeropuerto Federico García Lorca en una de las últimas jornadas en las que se registraron retrasos este mes de julio. / RAMÓN L. PÉREZ Al menos 30 vuelos de Granada han sufrido incidencias en el horario o cancelaciones durante el mes de julio VANESSA SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 25 julio 2018, 01:28

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, ha solicitado al aeropuerto información acerca de los últimos retrasos y cancelaciones que han sufrido los pasajeros que volaban hacia o desde Granada. Así han informado fuentes de la institución, que señalaron en declaraciones a este medio que si alguno de los agentes que participa en la Mesa del Aeropuerto convoca una reunión para tratar este tema, la subdelegada apoyaría el encuentro. En el aeropuerto de Granada se han contabilizado 30 retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos al aeródromo de Málaga a lo largo del mes de julio. En la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Granada se han registrado medio centenar de reclamaciones en lo que va de año, según fuentes de este servicio del Ayuntamiento.

La línea más afectada por cancelaciones y retrasos ha sido la que une Granada con Barcelona, aunque también es la que dispone de un mayor número de vuelos, 32 semanales. Los horarios que han presentado más incidencias en esta ruta son los de las 17.10 desde Barcelona y las 22.45 desde Granada hacia la capital catalana. Este último trayecto desde el aeropuerto Federico García Lorca es también el que acumuló más cancelaciones en el último mes. Cinco vuelos, según la información de Flightradar24, una plataforma que hace un seguimiento en directo, compañías y aeropuertos de todo el mundo.

32 salidas y llegadas a Barcelona 16 hacia Madrid y Palma de Mallorca 7 a Londres a dos aeropuertos 4 es la frecuencia hacia Milán

La compañía que opera esta ruta, Vueling, indicó a IDEAL que las cancelaciones y retrasos se han debido, por este orden, a motivos operacionales, técnicos y meteorológicos. No obstante, no ha precisado de qué tipo son los primeros ni los segundos.

«Se ha pedido un informe a Aena para evaluar la situación de las incidencias en el aeropuerto» Inmaculada López | Subdelegada del Gobierno

Tal y como informaba IDEAL en el caso de los retrasos del pasado 16 de julio, la tripulación del avión tiene un tope de horas de trabajo. Al superarlo, la compañía debe buscar una alternativa: reubicar en otros vuelos a los pasajeros, buscar una nueva tripulación o cancelar el viaje. Una opción a la que han tenido que recurrir cuando el vuelo pospuesto llegaba después de la medianoche, es decir, cuando el aeródromo granadino no está operativo. De hecho, es uno de los motivos aducidos por fuentes de la compañía como dificultad a la hora de responder a este tipo de incidencias.

«Destino difícil»

Desde la Cámara de Comercio expresaron ayer en declaraciones a este medio su temor a que Granada sea considerada una ciudad «destino difícil». Christian López, tesorero y representante del colectivo empresarial en la Comisión de Infraestructuras pidió a las compañías aéreas «que extremen el celo para evitar estas situaciones, que haya transparencia para conocer cuál es la causa última de estas incidencias y que pongan solución a la mayor brevedad posible, porque realmente se desconoce si es por huelga, o por otros motivos que se pueden evitar». En cuanto a una evaluación acerca de las posibles consecuencias de los últimos retrasos, el tesorero de la Cámara de Comercio indicó que es pronto para saberlo pero sí expresó su preocupación por la mala imagen que se está proyectando de la ciudad.

«Ya estamos sin tren, lo que nos faltaba ahora es que diésemos la imagen de que estamos sin avión» Christian López | Cámara de Comercio

Por el contrario, el diputado de Turismo, Enrique Medina, señaló a IDEAL que la labor de la Mesa del Aeropuerto es trabajar por la ampliación de rutas hacia nuevos destinos dentro y fuera del país. Además, apuntó que este foro «es ajeno a los asuntos de los retrasos o cancelaciones». Una situación, que Medina describió como similar a la que pueden estar sufriendo en otros aeropuertos y otras compañías. No obstante, recordó que los consumidores tienen la posibilidad de defender sus derechos.

«La Mesa del Aeropuerto es ajena a las incidencias de cancelaciones y retrasos en el aeródromo» Enrique Medina | Diputado de Turismo

La nueva subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, sí se ha interesado por la situación del aeródromo granadino. «Se ha solicitado un informe al aeropuerto, y aunque Aena no tiene por qué remitir este documento, puesto que no depende de esta institución, han transmitido que no tienen ningún inconveniente en aportar esta información que refleje todas las circunstancias como vuelos cancelados, retrasados y los motivos para ser estudiados», informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a IDEAL. Además, apuntaron a que «no está prevista ninguna reunión de la Mesa del Aeropuerto», pero insistió en que apoyaría la propuesta.

Más información Más de una decena de vuelos sufrieron un retraso de más de una hora en la última semana

En este foro también está representado el Ayuntamiento por el alcalde. Sin embargo, fuentes municipales informaron a IDEAL al ser consultadas de que el jefe del Consistorio no se pronunciaría a este respecto.