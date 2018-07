El Gobierno destaca la apuesta por Granada como capital judicial andaluza Imagen de archivo de la sede del TSJA. / ALFREDO AGUILAR Inmaculada López, subdelegada del Gobierno de Granada, ha considerado «positivo para la provincia» que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial haya decidido que se ubique en Granada la nueva Sección de Apelación Penal EUROPA PRESS GRANADA Miércoles, 25 julio 2018, 17:56

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha considerado «positivo para la provincia» que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya decidido que se ubique en Granada la nueva Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que, según ha dicho, «va en la línea de seguir apostando por Granada como capital judicial andaluza».

Para la subdelegada, esta noticia «también es un estímulo para el sector judicial granadino que desde hace más de un año se ha manifestado en este sentido» y ha confiado en que este nuevo paso «se consolide con la dotación suficiente de magistrados para afrontar la carga de trabajo de los jueces».

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó favorablemente el martes «con carácter general» el Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone para el 1 de septiembre, como fecha de efectividad, de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para hacer efectiva la segunda instancia penal, aunque se mantiene sin establecer la fecha de entrada en funcionamiento de la segunda Sección de Apelación Penal prevista.

López Calahorro ha dicho que la nueva sección «va en la línea de seguir apostando por Granada como capital judicial andaluza tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que siempre se ha defendido desde el propio Gobierno andaluz».

El proyecto de orden ministerial aprobado por el pleno del CGPJ, aclara que la sede y circunscripción territorial de la nueva sección de apelación será la propia de la sala de lo Civil y Penal, sin perjuicio de lo que, en su caso, pueda aprobarse en el futuro.

Sede en Granada

La ubicación de las dos secciones penales de apelación de la Sala Civil y Penal del TSJA ha sido motivo de controversia entre colectivos profesionales de la Administración de Justicia, administraciones pública y partidos políticos, pues Málaga, Sevilla y Granada pedían ser sede de las nuevas secciones.

En abril de 2017, la Sala de Gobierno del TSJA acordó proponer que se desplacen las dos secciones penales de apelación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación «suficiente» de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

El Alto Tribunal Andaluz informó entonces de que este acuerdo fue aprobado por 23 votos de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir. Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se adhirieron tres miembros de la Sala de Gobierno.

En dicho voto particular, Del Río defendió que no concurrían circunstancias objetivas para esa división y que no contribuye a una mejor administración de justicia, por lo que veía «más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento». Este acuerdo, como todos los de la Sala de Gobierno, se elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).