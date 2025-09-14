El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios

La provincia de Granada tendrá desde este lunes 1.250 pisos turísticos menos, 620 de ellos en la capital, a los que el Gobierno ha ... revocado los permisos, por lo que no podrán seguir operando legalmente.

La nueva normativa europea para la regulación de alquileres de corta duración obliga, desde el pasado 1 de julio, a todas las viviendas de alquiler turístico que se anuncien en plataformas como Booking o Airbnb a contar con un número de registro obligatorio para poder operar legalmente. El nuevo filtro con el que el Ministerio de Vivienda quiere combatir los casos de fraude ha dejado fuera a 1.250 viviendas turísticas granadinas, que solicitaron inscribirse en este nuevo registro y no han obtenido el visto bueno por no cumplir los requisitos, lo que significa que, de manera inmediata, sus anuncios tendrán que desaparecer de las plataformas digitales.

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comunicaba en un mitin en Málaga que en toda España van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos un total de 53.000 viviendas «que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos», para que pasen a ser «alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país».

En total, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, la mayoría en la provincia Málaga (8.014), el lugar elegido por Sánchez para hacer el anuncio. Le siguen Sevilla (2.533), Cádiz (2.849) y de Granada, que ocupa el cuarto lugar con 1.250 viviendas turísticas que no podrán seguir alquilándose de manera legal.

En el caso de las capitales de provincia, Granada ocupa el tercer puesto de Andalucía con 620 solicitudes de pisos revocadas, por detrás de Sevilla donde pasan a ser ilegales 2.289 pisos turísticos y Málaga, con 1.471.

La medida, con la que el Ministerio de Vivienda busca tener mecanismos de ordenación que frenen los casos de fraude «y consoliden un mercado transparente», deja así fuera de la ley a todos los pisos que solicitaron el número de registro obligatorio y no lo han obtenido por entender el Gobierno que no cumplen los requisitos. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, según ha informado el Ministerio de Vivienda en un comunicado.

«Gracias al impulso de la ministra Isabel Rodríguez, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos», ha señalado el Gobierno en un comunidado. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca «preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades».