El gobierno celebra las ayudas de Emasagra y la oposición critica la subida del recibo Los populares destacan la aprobación de bonificaciones para mayores y PSOE y Vox lamentan que las tasas aumentarán un 2'75%

Pablo Rodríguez Granada Martes, 16 de septiembre 2025, 15:35 Comenta Compartir

El consejo de administración de Emasagra dio luz verde al presupuesto de la empresa para el año 2026, unas cuentas expansivas que permitirán poner en marcha bonificaciones a diferentes sectores de la población al tiempo que mantiene la apuesta por la renovación de las redes de abastecimiento iniciada en años anteriores. La aprobación, sin embargo, evidenció un nuevo choque entre el gobierno y la oposición, que denunció la subida del recibo para el año que viene.

Los populares destacaron un presupuesto que busca, en su opinión, «una mayor rentabilidad social» y celebraron la inclusión de bonificaciones a personas mayores que necesiten adaptar sus viviendas a las nuevas necesidades y a las reconversiones de locales en hogares. Como detalló a través de una nota, el equipo de gobierno informó que las mejoras «beneficiarán a algo más de un millar de familias», que se suman a las que ya disfrutan «pensionistas y jubilados, desempleados, familias numerosas, discapacitados con un grado similar o mayor del 65% o víctimas de violencia de género, entre otras».

El equipo de gobierno justificó el ajuste del recibo para el año que viene, que se incrementará un 2'7%. Según explicó, «se trata de una cantidad idéntica a la del ejercicio anterior y que se basa en el incremento anual del IPC tras una década, la que va de 2014 a 2024, en la que los precios se mantuvieron intactos».

Críticas de PSOE y Vox

El PSOE, por su parte, criticó la subida de tarifas y lamentó la «oportunidad perdida» para bonificar el acceso de jóvenes y autónomos a la vivienda. Según denunció el viceportavoz de la formación, Paco Cuenca, «la buena situación de Emasagra no justifica la subida de precios» y recordó que los granadinos «ya pagan dos canon que permiten que la empresa ahorre en consumos energéticos». «No se entiende un incremento de tarifas si no está claramente justificado y nuestra empresa municipal, Emasagra, goza de una excelente salud económica», aseguró.

Vox ya hizo visible su descontento con la medida la semana pasada, cuando se conoció la intención de ajustar el recibo al incremento del IPC en 2026. La portavoz Beatriz Sánchez Agustino censuró «una nueva subida en las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración después del incremento de este año del 2,75% , lo que asfixia aún más a las familias granadinas y provoca que vivir en nuestra ciudad cada vez sea menos atractivo».

Temas

Emasagra