El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340 Las actuaciones se incluyen en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 94,47 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Granada.

Carlos Balboa Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 13:07

Importantes novedades anunciadas por el Gobierno en materia de infraestructuras en Granada y que afectan de lleno a tres de las principales carreteras provinciales, en concreto la Circunvalación (GR-30) la N-432 y la N-340. El Ministerio de Transportes ha anunciado la aprobación provisional del proyecto de trazado para actuar en la fase II del Plan de Acción contra el Ruido de la Red de Carreteras. Y en Granada ha presupuestado un total de 46,7 millones de euros para ejecutar los trabajos. El objetivo es reducir los niveles de ruido procedente del tráfico existente de la carretera y mejorar la calidad de vida de la población que se ve afectada.

¿Y en qué consisten estas mejores que ha hecho público el Gobierno este lunes? Vamos punto por punto:

1. La instalación de pantallas acústicas y/o extendido de un pavimento fonoabsorbente, en función de las necesidades de la zona.

2. En lo que respecta a las pantallas acústicas, éstas tendrán una longitud total de 8.173 metros y sus alturas estarán comprendidas entre los 3 y 7,5 metros por encima de la cota de rasante de la calzada. Con carácter general, las pantallas de menor altura serán de hormigón, y las de mayor altura serán de hormigón en su parte inferior, y de vidrio en la superior, al objeto de reducir su efecto barrera.

3. Respecto a la tipología estructural adoptada para el diseño de las cimentaciones, se ha optado por el empleo de cimentación profunda mediante pilotes de 80 cm de diámetro y profundidad variable, a excepción de zonas singulares, en las que las pantallas estarán ancladas a estructuras existentes, sobre barreras New Jersey o sobre estructura independiente tipo pórtico.

Puntos kilométricos para actuar

-Autovía GR-30: del punto kilométrico 1+490 al 15+880, en los municipios de Albolote, Peligros, Maracena, Pulianas, Granada y Armilla.

-Carretera N-432: del punto kilométrico 423+400 al 432+500, en los municipios de Atarfe y Granada.

-Carretera N-340: del punto kilométrico 326+150 al 342+760, en el municipio de Salobreña.

El proyecto se someterá próximamente a trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).