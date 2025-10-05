Un gimnasio o una academia de baile para blanquear el dinero de la droga
La Policía Nacional destapa en Granada una organización criminal que obtuvo un beneficio de miles de euros con el tráfico de marihuana
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01
Para escapar del control policial y judicial, el líder de la organización blanqueaba los beneficios a través de la constitución de negocios y de un ... entramado financiero y de sociedades. Según explicaron los investigadores a este periódico, creó, entre otras empresas, un gimnasio y una academia de baile «para que recirculara el dinero». De esta forma, blanqueaban los beneficios obtenidos de la venta ilícita de marihuana.
