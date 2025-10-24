Gertrudis Martínez, pionera de las farmacéuticas españolas, 'regresa' a la facultad Fue la primera licenciada de esta carrera en la UGR y la segunda de España, y un monográfico rapasa la trayectoria de esta mujer nacida en 1878

Antonio Arenas Viernes, 24 de octubre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Gertrudis Martínez Otero nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1878 y realizó sus estudios de Farmacia en Granada, entre 1892 y 1896, convirtiéndose así en la primera licenciada de esta carrera en la UGR, primera licenciada en Farmacia en Andalucía y segunda licenciada en Farmacia en España, así como la primera farmacéutica que ejerció la profesión en España. A mediodía del pasado miércoles recibió un emotivo homenaje de recuerdo en el que fue presentada una publicación realizada por el doctor en Farmacia, José Antonio García López, en la que se reúne una veintena de documentos dedicados a esta pionera, seguida del descubrimiento de un cuadro en el pasillo de acceso al Decanato también conocido como la Galería de las Orlas.

En el acto, celebrado en el Aula Magna y presidido por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Mar Venegas, intervinieron junto al autor de este monográfico, el decano de Farmacia, Manuel Sánchez Polo, la exrectora Pilar Aranda y Virginia Aparicio, delegada del para la Salud y Relaciones con el Sistema Sanitario.

García López explicó que el punto de partida del acto estuvo en el descubrimiento de una foto del primer licenciado en Farmacia, Pedro del Campo, tras lo que la entonces rectora le dijo «con rintintín» que igualmente fuese preparando el cuadro de la primera licenciada. Lo cual, «obediendente», ha cumplido.

Rescatada del olvido

Entre todos resaltaron los méritos conseguidos por Gertrudis Martínez, que ha estado prácticamente olvidada hasta que diversos estudios y artículos periodísticos –entre ellos varios publicados en IDEAL firmados por José Ramón Villalba, Andrea G. Parra y Jorge Pastor– que le han rescatado de ese olvido, a lo que ahora se ha sumado la que fuese su Facultad.

La profesora Pilar Ballarín, presente en el acto, la ha incluido en su libro 'Cruzando fronteras. Las mujeres de la universidad de Granada (1900-1936)', publicado en 2024. Con anterioridad el instituto Coloma de su ciudad natal, donde realizó sus estudios de Bachillerato, le rindió un homenaje en 2018 y el ayuntamiento sanluqueño le dedicaba un monolito «para la histórica farmacéutica» en junio de 2022.

Biografía académica

La colección de documentos reunidos se inicia con un estudio de José María Clavera publicado en la revista Acofar, en 1964, quien además de realizar una completa biografía académica de Gertrudis Martínez, la completa con otra personal elaborada a partir de noticias directas de la farmacéutica al constar como colegiada activa en el Colegio Profesional de Sevilla, consiguiendo además que le enviara la foto de su época de estudiante en Granada –al parecer, la única existente–, que se ha recuperado para la galería de ilustres estudiantes. Se sabe que regentó varias farmacias en su Sanlúcar natal y otra en Lebrija.

Por su parte, Pilar Aranda destacó la valentía de Gertrudis Martínez y las dificultades que tuvieron que superar las mujeres para acceder a la educación, especialmente, a la superior. Seguidamente lo hizo Virginia Aparicio, que recalcó cómo las mujeres han podido llegar a la Universidad y ocupar puestos de relevancia, momento que aprovechó para felicitar a la próxima decana de Farmacia que tampoco quiso perderse el acto.

El decano saliente señaló que «hay vidas que, sin saberlo, se convierten en faros. La de Gertrudis Martínez Otero es una de ellas: una luz que, más de un siglo después, sigue iluminando la historia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y, sobre todo, el camino de todos los que la ejercemos con pasión y vocación de servicio a los demás».