Un momento del acto de presentación del cartel de la ofrenda J. M. G.

Geranios para la Virgen de las Angustias

El cartel de la ofrenda a la patrona de Granada es obra del utrerano Jesús Medina Cózar y se está distribuyendo ya

Jorge Martínez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:24

«Geranios de su casa, algo tan sencillo y tan bonito, pero de su casa, depositados a la plantas de la Señora porque eran de ... su propia casa». Así relataba Jesús Miguel Vázquez el significado de la presencia de esas flores tradicionales de las viviendas andaluzas en el cartel que anuncia que el 15 de septiembre está cada vez más cerca y que los granadinos tienen una cita con la patrona de la archidiócesis en la fachada de su basílica. Fue una «anécdota vivida el primer año de la ofrenda floral», recordó el presentador del cartel ante medio centenar de granadinos que quisieron llevarse el recuerdo del cartel y conocer algo más de su significado.

