Geranios para la Virgen de las Angustias

«Geranios de su casa, algo tan sencillo y tan bonito, pero de su casa, depositados a la plantas de la Señora porque eran de ... su propia casa». Así relataba Jesús Miguel Vázquez el significado de la presencia de esas flores tradicionales de las viviendas andaluzas en el cartel que anuncia que el 15 de septiembre está cada vez más cerca y que los granadinos tienen una cita con la patrona de la archidiócesis en la fachada de su basílica. Fue una «anécdota vivida el primer año de la ofrenda floral», recordó el presentador del cartel ante medio centenar de granadinos que quisieron llevarse el recuerdo del cartel y conocer algo más de su significado.

Hará ya 43 años del aquel primer encuentro floral en el que «con 3.600 clavos y un buen número de maderas baratas se pudieron construir los primeros paneles en los que se depositaron las flores a la patrona», recordó Vázquez, actual decano del cuerpo de caballeros horquilleros de la santísima Virgen. Se trata de una obra realizada «en acrílico sobre tabla que es la técnica habitual del pintor utrerano, Jesús Medina Còzar, en su primera obra pictórica para Granada, y seguro que vendrán muchas más». En la tabla «he reflejado el recuerdo de mi niñez en la casa de mi abuela donde había una imagen de la patrona de Granada que me servía para jugar a las procesionales y a la que profesamos gran devoción», recordó el autor.

Ante la imagen de la Virgen de las Angustias y con la presencia de un grupo de hermanos de la corporación y responsables de las distintas ramas de la hermandad sacramental se hizo pública la obra. Estaba el hermano mayor, Antonio González, acompañado por el párroco y consiliario, Blas Gordo. Estaban la responsable de la Fundación Caja Rural de Granada y los decanos del cuerpo de palieros de la Virgen y de sus hermanas cofrades, además del delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, al ser el presentador médico de profesión y amigo personal.

El cartel de la ofrenda de este año recoge de manera fidedigna la reproducción de la patrona vestida con sus galas del último domingo de septiembre, el manto «del pueblo» de finales del XIX y la corona de coronación, de 1913. «Se encuentra rodeada del fruto de la granada, algunas de ellas ya abiertas como símbolo de la estación que vamos a estrenar en breve» y a la planta de la peana de plata que sustenta el grupo escultórico, una decena de flores de geranio, referencia al objeto del cartel.

Un esqueje valenciano

«La ofrenda se inició con un esqueje que trajo el ahora hermano mayor, siendo muy joven, desde la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, de Valencia, que dio origen a la felicitación de Granada a su patrona, en un día que pasaba muy desapercibido en al ciudad», señaló el presentador del cartel en sus palabras. Vázquez recordó el carácter solidario de la ofrenda desde hace unos años, también tuvo palabras de recuerdo para «todos los de las camisas blancas que iniciaron aquel acto y que ya no están con nosotros», para lo que se dejó vacío un primer banco vacío en su recuerdo. «Fue una ofrenda floral, la de 1982, con unos paneles humildes, con un cartel humilde que se conserva con mucho cariño en las dependencias de la hermandad». También alabó a la Virgen con palabras de veneración. «Reina del cielo, todos queremos llevarte, el varal de terciopelo y plata, la luz de tus lágrimas son perlas que rodean el blanco zafiro de tu rostro, rosas en tus labios y nardos de tu pecho», expresó, y recordó que «tus manos abiertas siempre derraman amor», para finamente poner a María como «ejemplo de fuerza, amor y fe en el único Dios vivo y verdadero».

Devoto

El presentador fue a su vez presentado por el hermano mayor de la corporación patronal, quien indicó «la devoción de siempre que Jesús Miguel Vázquez ha profesado a la Virgen desde su juventud y el trabajo desarrollado para la gestación de la ofrenda floral en aquellos primeros años». Antonio González fue también el encargado de agradecer al final la obra del autor y la presentación del cartel, procediendo a la entrega de recuerdos a ambos.

«Es un honor para mi haber realizado este cartel y que el decano de los horquilleros lo haya presentado», indicó el autor de la obra, que aseguró que el cartel «estaba llamado a ser de típicos tópicos, la Alhambra, azulejos granadinos y todo lo que los ojos de una persona de fuera de Granada acostumbra a hacer. En febrero, cuando vine a hacer una visita a la Virgen, entendí que tenía que cambiar la idea y la anécdota de la señora y los geranios me dieron la idea final que aquí está».