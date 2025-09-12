Laura Velasco Granada Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:32 Comenta Compartir

Hora punta en una de las rotondas con mayor tráfico de Granada, la del PTS. De repente, un accidente. Gritos, tensión y un vaivén de ambulancias. Es la crónica del choque que se produjo este jueves entre el metro y un autobús, que provocó que descarrilara el primero y dejó nueve heridos. ALSA ha abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió. En el primer visionado de las cámaras, al parecer, se aprecia cómo el conductor del autobús se salta el semáforo, pero queda averiguar por qué. Pudo ser un despiste, un problema de salud o un fallo técnico, entre otros motivos. Los conductores de ambos medios de transporte se encuentran bien de salud, aunque afectados por lo sucedido.

IDEAL ha charlado con uno de los pasajeros que iba en el metro, que detalla cómo este «empezó a frenar y, de repente, paró en seco e impactó contra el autobús». «Podría haber sido peor, porque no iba tan lleno como otras veces», señala José Antonio Aragón, que se dirigía a una reunión de trabajo. Él iba sentado al fondo y se pudo agarrar a la barandilla del lado izquierdo. Otros se cayeron al suelo. «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro, en la parte de delante. Le dolía la espalda y le dijimos que no se moviera hasta que vinieran los sanitarios. Fue una locura», cuenta.

Admite que el choque fue «impactante», sobre todo por «el ruido y el miedo que generó en la gente». «Los más mayores estaban angustiados», añade. Asimismo, la conductora «lo hizo muy bien y transmitió tranquilidad», pero ella estaba «muy nerviosa». «Menos mal que nos desalojaron rápido, si no me hubiera dado ansiedad de verme encerrado», apostilla. En su caso, por la tarde le empezó a doler el cuello y este viernes ha acudido a Urgencias.

Fuentes de Fomento apuntaron a IDEAL que la colisión, que tuvo lugar a las 13.50 horas, se produjo «después de que el autobús haya invadido la plataforma cuando el semáforo estaba en rojo», lo que causó que el metro descarrilara. El servicio quedó completamente restablecido a las 17.10 horas. Alsa ha confirmado que ha abierto una investigación, como se suele hacer en estos casos, para determinar qué ocurrió exactamente.

