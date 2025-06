Así se generó el reventón térmico en Granada: «Hasta el miércoles puede haber más»

Camilo Álvarez Granada Lunes, 9 de junio 2025, 12:07 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

Domingo 8 de junio, media tarde y un ambiente casi irrespirable. Calor asfixiante y, de repente, comienza a levantarse un fuerte viento y una importante tormenta soprende a muchos granadinos de la capital y del Área Metropolitana, sobre todo en zonas como Maracena.

Este fenómeno se llama 'reventón térmico' y «no son eventos extraordinarios en Granada», según explica el experto en meteorología Adrián González (@granada_Meteo) aunque es cierto que «no suelen suceder mucho» en la capital y alrededores y son más habituales en «zonas como el Altiplano». De hecho, aclara que en los pronósticos no estaba previsto en el Cinturón, sino que se podía prever que «podía ocurrir al norte de la provincia».

El reventón seco es una corriente descendente intensa que baja de las nubes de desarrollo vertical (cúmulos y cumulonimbos) con fuertes vientos racheados en superficie. Son secos cuando apenas traen precipitación, aunque «en el caso de ayer no sería seco ya que hubo zonas en las que se sumaron 10 mm e incluso granizo», aclara Adrián, que insiste en que tampoco podría considerarse reventón térmico, «ya que la temperatura no bajó hasta 10° en pocos minutos», por lo que «sería un reventón tal cual». Reconoce que, ante este tipo de fenómenos, «a veces es difícil saber qué tipo es, por lo que ayer lo definí como cálido, pero no fue el caso, ya que no subió la temperatura».

Video grabado en Belicena donde el reventón cálido ha provocado vientos de 60 km/h y descensos de 39 a 29° en algunos casos (autor Miguelote) pic.twitter.com/UwwlCfa9b2 — tiempo en Granada (@Granada_Meteo) June 8, 2025

¿Se van a repetir? al igual que hoy, hay aviso amarillo en la provincia de Granada, una situación que se va a mantener hasta la jornada del miércoles, así que la respuesta es que «hay riesgo de que se vuelvan a producir», resume el experto.

Las zonas afectadas serán sobre todo las comarcas de Guadix y Baza, en donde hay aviso amarillo aunque «no se pueden descartar que, como ayer, puedan afectar a la capital», señala Adrián González. Y hace un apunte muy a tener en cuenta: «El mayor peligro son las descargas eléctricas y el fuerte viento, ya que pueden provocar incendios como pasó ayer con varios conatos, aunque en zonas de la Vega».