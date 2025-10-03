Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El general de brigada Reyes Madridejos toma el mando del Secretaría General del MADOC. MADOC

El general de brigada Juan Ignacio Reyes Madridejos toma el mando de la Secretaría General del MADOC

El acto ha estado presidido por el teniente general José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, jefe del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra

Ideal

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Este viernes 3 de octubre a las 12.00 horas, en el establecimiento militar de San Francisco-Casa Grande, la antigua Capitanía General, ha tenido lugar el acto de entrega del mando de la Secretaría General de la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) al general de brigada Juan Ignacio Reyes Madridejos.

El acto ha sido presidido por el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, teniente general José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, acompañado por autoridades civiles y militares de la ciudad de Granada, así como representantes de su sociedad civil, además de los componentes del MADOC destinados en la ciudad.

El general Reyes procede del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Grecia donde ha desempeñado una labor destacada como Jefe de Operaciones.

Nacido en Cazorla, ingresó en el Ejército en el año 1986 y pertenece al Arma de Infantería. A lo largo de su carrera ha desempeñado numerosos destinos en unidades de la Legión, Regulares, y de Operaciones Especiales. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en la División 'San Marcial' en Burgos, en el Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas, y el Cuartel General del Mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN en Brunssum (Países Bajos). También ha estado destinado en varias ocasiones en el MADOC, en Granada, tanto en la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales como en la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. De su participación en misiones internacionales, destacan las realizadas en Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Somalia.

Es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Operaciones Especiales y profesor de Educación Física además de haber realizado varios cursos OTAN. Habla inglés y francés y está en posesión de numerosas recompensas nacionales e internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  5. 5

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 La toma de los Javis, Federico y Granada
  9. 9 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El general de brigada Juan Ignacio Reyes Madridejos toma el mando de la Secretaría General del MADOC

El general de brigada Juan Ignacio Reyes Madridejos toma el mando de la Secretaría General del MADOC