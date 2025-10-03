El general de brigada Juan Ignacio Reyes Madridejos toma el mando de la Secretaría General del MADOC El acto ha estado presidido por el teniente general José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, jefe del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra

Viernes, 3 de octubre 2025

Este viernes 3 de octubre a las 12.00 horas, en el establecimiento militar de San Francisco-Casa Grande, la antigua Capitanía General, ha tenido lugar el acto de entrega del mando de la Secretaría General de la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) al general de brigada Juan Ignacio Reyes Madridejos.

El acto ha sido presidido por el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, teniente general José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, acompañado por autoridades civiles y militares de la ciudad de Granada, así como representantes de su sociedad civil, además de los componentes del MADOC destinados en la ciudad.

El general Reyes procede del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Grecia donde ha desempeñado una labor destacada como Jefe de Operaciones.

Nacido en Cazorla, ingresó en el Ejército en el año 1986 y pertenece al Arma de Infantería. A lo largo de su carrera ha desempeñado numerosos destinos en unidades de la Legión, Regulares, y de Operaciones Especiales. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en la División 'San Marcial' en Burgos, en el Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas, y el Cuartel General del Mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN en Brunssum (Países Bajos). También ha estado destinado en varias ocasiones en el MADOC, en Granada, tanto en la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales como en la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. De su participación en misiones internacionales, destacan las realizadas en Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Somalia.

Es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Operaciones Especiales y profesor de Educación Física además de haber realizado varios cursos OTAN. Habla inglés y francés y está en posesión de numerosas recompensas nacionales e internacionales.