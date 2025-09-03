Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los cuatro tubos de gas de la risa intervenidos en la capital en marzo. Policía Local de Granada

El gas de la risa no tiene gracia

La droga ligada a los botellones que ha sido intervenida este año en Granada capital y Santa Fe

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:38

Pilar –no es su verdadero nombre– ha consumido la droga conocida popularmente como gas de la risa. No fue en una fiesta rave o en ... un botellón. Fue en un paritorio de un hospital público de la capital. Su primera hija se resistía a venir al mundo y los sanitarios le administraron óxido nitroso, el nombre oficial de la sustancia, para calmar el dolor que sentía y proporcionarle algo de tranquilidad. De hecho, el compuesto es un anestésico suave, un fármaco que adormece las molestias que pueden causar el alumbramiento de una criatura o la extracción de una muela (también se utiliza en odontología). «A mí no me hizo ningún efecto, la verdad», recuerda Pilar. No notó ningún alivio. Y, por supuesto, tampoco le provocó ninguna carcajada. Siguió llorando y gritando. Pilar no hizo un uso 'recreativo' del medicamento, es decir, que no lo inhaló para divertirse y evadirse. Precisamente esas son las sensaciones que buscan los que aspiran el ácido nitroso para 'colocarse', para drogarse.

