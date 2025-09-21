La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros Las nuevas ofertas de Vueling acercan el aeropuerto Federico García Lorca a otros puntos de España y Europa

En pleno mes de septiembre, cuando todo el mundo parece haber retomado más o menos la rutina, la compañía aérea Vueling ha lanzado nuevas ofertas para que tomarse un respiro sea pan comido durante los próximos meses. Son muchos los destinos beneficiados por estos descuentos que —atención— también han llegado a Granada.

Vueling opera habitualmente en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Los destinos van y vienen, eso ya lo sabemos, pero por suerte todos los que hoy se pueden elegir con esta empresa ofrecen múltiples conexiones en oferta, alguno incluso desde 18 euros.

Es el caso, por ejemplo, de Palma de Mallorca, a donde los granadinos podrán volar por este precio el próximo noviembre. No obstante, en meses anteriores y posteriores los descuentos se mantendrán entre los 25 y los 33 euros, siendo todavía una buena oportunidad para escapar del día a día.

Granada también estará más cerca de Barcelona, con la que hoy mantiene ocho conexiones diarias, cuatro de ida y cuatro de vuelta. Quien tenga ganas de visitar la ciudad condal podrá hacerlo volando con Vueling desde 25 euros hasta marzo.

El norte de España también gana protagonismo con estas ofertas. El País Vasco se vuelve un destino especialmente interesante con billetes directos a la ciudad de Bilbao que apenas superan los 50 euros, ideal para una escapada de fin de semana.

Y qué decir de la joya de la corona, París. Por un premio similar, los granadinos podrán conocer la ciudad de la luz, del amor y de los croissants. Eso sí, Granada pierde esta conexión algunos meses así que más vale darse prisa.