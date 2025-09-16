La galleta helada: protagonista del otoño gourmet en Via Lattea Trinidad

IDEAL Martes, 16 de septiembre 2025, 18:17 Compartir

Aunque tradicionalmente los helados han sido los favoritos del verano, la heladería Via Lattea Trinidad ha decidido ampliar su protagonismo al cálido otoño. Jorge y Julia, sus propietarios, presentan una innovadora propuesta para combatir el «calorcito de septiembre y octubre»: la galleta helada. Este sofisticado dulce combina sabores irresistibles como helado de Oreo, Kinder Buenísimo, Happy Hippo, Tarta de Queso, Lotus y Pistacho, todo ello envuelto en una deliciosa galleta.

Este concepto no solo está pensado para disfrutar en solitario; es perfecto para compartir en familia o con amigos. Por eso en Oferplan Granada de IDEAL podrás disfrutar de una promoción exclusiva que no puedes dejar perder. La oferta de Via Lattea Trinidad va más allá de las clásicas opciones, ya que también cuentan con granizados, tartas heladas y galletas rellenas, todo diseñado para deleitar los paladares más exigentes.

Una de las novedades más emocionantes de esta heladería, que es ya todo un clásico de Granada, de esta temporada es la inclusión de helados para mascotas. Este producto, elaborado con caldo de pollo y arroz, ha sido testado por veterinarios, garantizando que sea apto y seguro para nuestros amigos peludos. Así que si buscas una experiencia refrescante y diferente este otoño, Via Lattea Trinidad se presenta como la opción ideal para disfrutar de un momento delicioso junto a tus seres queridos, incluyendo a tus fieles compañeros.

Temas

Otoño

Granada