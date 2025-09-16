Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

La galleta helada: protagonista del otoño gourmet en Via Lattea Trinidad

Una innovadora propuesta para combatir el «calorcito de septiembre y octubre»

IDEAL

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:17

Aunque tradicionalmente los helados han sido los favoritos del verano, la heladería Via Lattea Trinidad ha decidido ampliar su protagonismo al cálido otoño. Jorge y Julia, sus propietarios, presentan una innovadora propuesta para combatir el «calorcito de septiembre y octubre»: la galleta helada. Este sofisticado dulce combina sabores irresistibles como helado de Oreo, Kinder Buenísimo, Happy Hippo, Tarta de Queso, Lotus y Pistacho, todo ello envuelto en una deliciosa galleta.

Este concepto no solo está pensado para disfrutar en solitario; es perfecto para compartir en familia o con amigos. Por eso en Oferplan Granada de IDEAL podrás disfrutar de una promoción exclusiva que no puedes dejar perder. La oferta de Via Lattea Trinidad va más allá de las clásicas opciones, ya que también cuentan con granizados, tartas heladas y galletas rellenas, todo diseñado para deleitar los paladares más exigentes.

Una de las novedades más emocionantes de esta heladería, que es ya todo un clásico de Granada, de esta temporada es la inclusión de helados para mascotas. Este producto, elaborado con caldo de pollo y arroz, ha sido testado por veterinarios, garantizando que sea apto y seguro para nuestros amigos peludos. Así que si buscas una experiencia refrescante y diferente este otoño, Via Lattea Trinidad se presenta como la opción ideal para disfrutar de un momento delicioso junto a tus seres queridos, incluyendo a tus fieles compañeros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  5. 5

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  6. 6 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  7. 7 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  10. 10 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La galleta helada: protagonista del otoño gourmet en Via Lattea Trinidad

La galleta helada: protagonista del otoño gourmet en Via Lattea Trinidad