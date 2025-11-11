La gala de los Soletes de la Guía Repsol desembarca en el Carmen de los Mártires de Granada

El próximo 1 de diciembre, el Carmen de los Mártires de Granada acogerá la entrega de los Soletes de Guía Repsol, una distinción que reconoce ... a los establecimientos (cafeterías, restaurantes, vinotecas, bares y alguna sorpresa adicional) que, con su tradición y encanto, llenan de calidez y alegría sus propuestas gastronómicas durante esta época del año.

Así lo han anunciado este martes Antonio Díaz, diputado delegado del Área de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada, y la directora de Guía Repsol, María Ritter, quienes han destacado la relevancia de la ciudad de Granada como referente gastronómico y cultural.

Para la directora de Guía Repsol, «los Soletes son una manera de reconocer la autenticidad y el esfuerzo de tantos profesionales», ha señalado María Ritter. «Granada es una ciudad con una identidad gastronómica muy especial, donde tradición y modernidad conviven con naturalidad en cada mesa», ha añadido.

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que «al aliarnos con una marca de prestigio como la Guía Repsol para celebrar su gala nacional en Granada, estamos proyectando dos mensajes. Primero, que somos un destino de excelencia; y segundo, que esa excelencia es accesible, desde el restaurante con Soles Guía Repsol hasta el bar de tapas con encanto. Esto es un motor económico directo, porque diversifica la oferta turística, atrae a prensa especializada y refuerza la identidad de 'Sabor Granada' como una marca que abarca todo el sector agroalimentario y hostelero».

Los soletes

En la actualidad, Andalucía cuenta con 730 Soletes Guía Repsol: Almería con 88, Cádiz con 123, Córdoba con 72, Granada con 87, Huelva con 64, Jaén con 66, Málaga con 123 y Sevilla con 107.

Granada es sinónimo de tradición y sus calles se llenan de aromas y encuentros que hacen que cada momento gastronómico sea aún más especial. En sus bares y restaurantes, se conserva la esencia de una cocina popular que combina productos locales con una hospitalidad reconocida.