Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, lo ha anunciado este martes.

La gala de los Soletes de la Guía Repsol desembarca en el Carmen de los Mártires de Granada

La nueva entrega de Soletes reconocerá a locales de toda España que destacan por su propuesta gastronómica de otoño/invierno

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

El próximo 1 de diciembre, el Carmen de los Mártires de Granada acogerá la entrega de los Soletes de Guía Repsol, una distinción que reconoce ... a los establecimientos (cafeterías, restaurantes, vinotecas, bares y alguna sorpresa adicional) que, con su tradición y encanto, llenan de calidez y alegría sus propuestas gastronómicas durante esta época del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La gala de los Soletes de la Guía Repsol desembarca en el Carmen de los Mártires de Granada

La gala de los Soletes de la Guía Repsol desembarca en el Carmen de los Mártires de Granada