La Gala de los Premios AJE reconoce a Transandalus y FalonLabs como referentes del emprendimiento joven

La noche del 15 de mayo, el histórico Palacio de los Córdova acogió la Gala de los Premios AJE Granada 2025, uno de los eventos más esperados por el ecosistema emprendedor granadino. Con más de 400 asistentes, la gala reconoció el talento joven y la consolidación empresarial en la provincia, en un acto que también marcó la despedida institucional de Carlos Álvarez Navas-Parejo como presidente de AJE Granada, tras iniciar su legislatura en 2023 y tomar la decisión de no continuar una vez cumplidos los 41 años, en coherencia con el espíritu de renovación generacional y los principios que defiende la asociación.

En una intervención muy personal, Álvarez recordó los principales hitos de su mandato: una AJE más fuerte, facilitadora y conectada con el territorio provincial. Explicó que el trabajo de estos años se estructuró bajo un enfoque por proyectos, como se hace en la empresa: fijando objetivos, marcando tiempos y trabajando con método para alcanzarlos. En ese marco, destacó el impulso al proyecto HUBICC, un espacio de referencia impulsado junto al Ayuntamiento de Granada en el contexto de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

También hizo balance de la renovación generacional a través de la sección juvenil, del refuerzo institucional con mayor presencia en foros de decisión, y del compromiso con políticas públicas que no solo favorezcan el nacimiento de nuevos proyectos, sino también su consolidación.

En su mensaje, Álvarez explicó que, si bien los estatutos de AJE permiten prolongar el mandato incluso más allá de los 41 años, su decisión de no continuar responde a una convicción ética: «¿Qué sentido tendría ser algo que ya no representas? El liderazgo en una organización de representación no se mide por cuánto tiempo permaneces, sino por saber cuándo dar el paso a un lado», afirmó.

Durante la gala, el presidente saliente también aprovechó para reiterar su apoyo público a Gerardo Cuerva en su candidatura a la presidencia de CEPYME, a solo cinco días de las elecciones, destacando su firme defensa de los principios empresariales y su compromiso con las pymes.

El acto contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional, económico y académico. Acompañaron a Carlos Álvarez en su despedida la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, numerosos concejales del Ayuntamiento, delegados territoriales de la Junta de Andalucía, así como el vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, Esteban Romero Frías. También acudieron Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía, y presidentes provinciales de la red andaluza.

Premios AJE Granada 2025

-En la categoría de Trayectoria Empresarial, el galardón fue para Trasándalus, por su consolidación, resiliencia y visión a largo plazo. Los finalistas fueron Tiza y Rodich.

-En la categoría de Iniciativa Emprendedora, el premio recayó en FalonLabs, una firma tecnológica emergente con fuerte proyección. Fueron finalistas Nuar y Odysse.

-Tanto Transandalus como FalonLabs representarán a Granada en la fase regional de los Premios AJE Andalucía, que se celebrará el próximo 23 de octubre en Jaén, enfrentándose a los ganadores del resto de provincias.

