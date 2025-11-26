Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los distinguidos en la gala de Honores y Distinciones de la Diputación de Granada 2025.

La Residencia Universitaria Pública Provincial llevará el nombre de Luis Portero

La Diputación celebra en Baza su gala de Honores y Distinciones de 20252025

José Utrera

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:01

La Diputación de Granada celebró este miércoles en el Teatro Dengra de Baza la gala de entrega de los Honores y Distinciones 2025, los máximos ... reconocimientos institucionales de la provincia. Antes de iniciarse el acto institucional la bailaora Eva Yeste actuó mostrando una pincelada de su arte

