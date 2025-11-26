La Residencia Universitaria Pública Provincial llevará el nombre de Luis Portero

La Diputación de Granada celebró este miércoles en el Teatro Dengra de Baza la gala de entrega de los Honores y Distinciones 2025, los máximos ... reconocimientos institucionales de la provincia. Antes de iniciarse el acto institucional la bailaora Eva Yeste actuó mostrando una pincelada de su arte

Durante su discurso, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, anunció que la primera Residencia Universitaria Pública Provincial llevará el nombre de Luis Portero, en homenaje al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla asesinado por ETA en el año 2000, y nombrado hoy Hijo Adoptivo de la Provincia a título póstumo.

Francis Rodríguez dedicó unas palabras especiales a la figura de Luis Portero, de quien destacó que «fue un fiscal íntegro, un defensor incansable de la justicia, de la dignidad humana y de los valores democráticos. Un hombre que habló siempre claro y que pagó con su vida su compromiso con la libertad y con nuestro Estado de Derecho. Granada lo siente suyo, razón por la que hoy se le nombra Hijo Adoptivo de la Provincia a título póstumo». El presidente afirma que, frente a quienes «de manera lamentable blanquean a ETA desde algunas tribunas», la Diputación de Granada «ni olvida ni perdona», y seguirá velando para que la memoria de Portero «permanezca siempre muy presente».« Granada gana un hijo Adoptivo Predilecto».

En esta edición, también fue distinguida como Hija Predilecta la atleta olímpica María Pérez García, natural de Orce, por su extraordinaria trayectoria internacional en la marcha atlética. Además, recibió la Medalla de Oro de la Provincia el dibujante Jorge Jiménez Moreno, el HLA Hospital Universitario Inmaculada, el extenista Manuel Orantes, el Equipo Multidisciplinar de Identificación de Exhumaciones de la Universidad de Granada, Cervezas Alhambra y el periodista Fernando Díaz de la Guardia. El galardón Granada Coronada ha recaído en los montañistas Pepe Saldaña Rodríguez y Fernando J. Fernández-Vivancos.

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que la institución provincial afronta «un momento histórico en la recuperación y puesta en valor del patrimonio», recordando adquisiciones recientes como la Casa de los Dengras, el Castillo de La Calahorra y el inminente cierre de la compra del Banco de España, inversiones que «no solo preservan la identidad de Granada, sino que generan oportunidades, desarrollo y nuevas posibilidades para nuestros pueblos. Estos pasos forman parte del compromiso de acercar aún más la Diputación a sus vecinos y de construir un patrimonio vivo, público y de todos», indicó.

Además, el presidente también hizo un llamamiento a la unidad institucional y social, señalando que «Granada solo avanza cuando lo hacemos juntos, cuando entendemos que lo importante son las personas y cuando ponemos a los granadinos en el centro de todas las decisiones». En este sentido, reivindica proyectos estratégicos como la Senda del Litoral o la reactivación del Vivero de Empresas Bueno Crespo, iniciativas que califica como «motores de empleo, desarrollo y oportunidades» dentro de la hoja de ruta de su mandato.

Por último, Rodríguez trasladó a los galardonados el reconocimiento de toda la provincia. «Sois una radiografía de lo mejor de Granada. Representáis talento, esfuerzo, valores y el orgullo de una tierra que crece gracias a vuestro trabajo. Hoy Granada gana un Hijo Adoptivo, gana embajadores, gana referentes. Nuestro agradecimiento es humilde en forma de medallas, pero es inmenso en el corazón de todos los granadinos».

La ceremonia fue conducida por los periodistas Juan Carlos González y Cristina Tovar, quienes fueron presentando a los galardonados con especial cariño a su compañero Fernando Díaz de la Guardia, quien realizo una brillante intervención para agradecer su medalla de oro a la protección de la provincia, como anécdota, recordó cuando venia a Baza a actuar con su grupo de rock a la discoteca Modelo.

Casi al final de la ceremonia Luis Portero, cedió la palabra a su madre «la auténtica heroína de la familia» Rosario de la Torre, al recordar a su marido destaco se dedicación por y para la justicia «Luis Portero fue un fiscal integro, sirviendo a la sociedad de una manera rigurosa y con un gran compromiso con la justicia». Rosario de la Torre, dijo que nunca se le olvidara, la gran manifestación que hubo en Granada, tras el asesinato de su marido. La viuda de Luis Portero, alentó a no callar como lo hacen sus hijos, ante las injusticias. «Saber callar cuando hay que hacerlo es una sabiduría, pero saber hablar cuando hay que hacerlo no es menos sabiduría». «El pueblo debe de no callar y salir a la calle, para defender la democracia, ante los autócratas.

El broche final a la gala lo pusieron de forma brillante el pianista de Utrera, Andrés Barrios y cantante Miriam Sae.